Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг связь кандидата в президенты Румынии Джорджеску с Москвой, а также назвал ситуацию в стране попранием всех норм демократии. Об этом представитель Кремля заявил на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

«Конечно, на фоне этого, если называть вещи своими именами, любые выборы, которые состоятся без него (Джорджеску,— "Ъ"), будут нелегитимны»,— считает представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В ноябре 2024 года независимый кандидат в президенты Кэлин Джорджеску победил в первом туре, набрав почти 23% голосов. Крайне правый 62-летний политик обещал избирателям «восстановить достоинство Румынии» и положить конец подчинению страны НАТО и ЕС. Результаты тех выборов признали недействительными, а господина Джорджеску обвинили в связях с Россией и «получении поддержки» через 800 российских аккаунтов в TikTok.

9 марта ЦИК Румынии принял решение не допускать политика до выборов в мае. В тот же день на улице перед штаб-квартирой центризбиркома начались протесты. Сторонники господина Джорджеску скандировали: «Воры!», освистывали чиновников, бросали камни, бутылки и петарды. Протестующие пытались прорваться через ограждение, после чего силовики применили слезоточивый газ.

Подробнее о том, кто такой Кэлин Джорджеску,— в материале «Ъ».