Протесты не рассчитывают на большее

Румынская полиция открыла уголовное дело после беспорядков в столице. В результате столконовений не менее 13 силовиков получили ранения и травмы. Семеро участников протестов были задержаны. Об этом сообщает агентство EFE. Ранее ЦИК Румынии вновь не допустил до выборов президента Кэлина Джорджеску. Независимый кандидат победил на первом туре в ноябре, набрав почти 23% голосов. Результаты тех выборов признали недействительными, а Джорджеску обвинили в связях с Россией. Процесс перенесли на май. 9 марта на улице перед штаб-квартирой Центризбиркома начались протесты. Сторонники политика скандировали слово «воры», освистывали чиновников, бросали камни, бутылки и петарды. Как пишут местные СМИ, протестующие попытались прорваться через заграждения, из-за чего силовики применили слезоточивый газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Однако волнения вряд ли перерастут во что-то большее, рассуждает кандидат исторических наук и политолог Александр Сафонов: «Румынская государственность достаточно устойчивая, и не стоит ждать какого-то долгосрочного политического кризиса. Партии объединились против популистского кандидата и тем самым готовы не допустить его до выборов через судебный запрет. В ближайшем будущем мы увидим подобные процессы в целом ряде стран Восточной Европы. Предполагаю, что похожие вещи могут произойти в Прибалтике, Чехии и в некоторых балканских странах, скажем, Хорватии, Болгарии.

На самом деле, эти протесты носят стихийный характер. Я бы не говорил про то, что они срежиссированы. Кроме того, конечно, мы видим общий всплеск популизма, поддерживаемый в той или иной степени публично различными американскими политиками, прежде всего республиканцами, начиная с "Альтернативы для Германии" и заканчивая уже локальными политическими силами во многих отдельных странах.

Будет ли у этих протестов какое-то продолжение? С одной стороны, манифестации массовые, с другой, они не парализовали полностью жизнь ни Бухареста, ни крупных городов. Я бы так сказал, в манифестациях участвует достаточно большое количество как раз политических активистов, которые всегда есть. И я уверен, что манифестации так же, как, например, движение "желтых жилетов" во Франции, не смогут перерасти во что-то большее».

Джорджеску выразил решимость продолжать борьбу до конца и призвал к мирным протестам. Об этом он заявил в видеообращении на странице лидера «Альянса за объединение румын» в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также сообщается о том, что сегодня независимый кандидат подал жалобу на решение ЦИК в Конституционный суд. Вердикт будет вынесен до 12 марта. Несколько оппозиционных партий предупредили, что протесты продолжатся и 10 марта, призвав сторонников не поддаваться на провокации. По словам жительницы Румынии Марины, демонстрации не повлияли на привычный ход жизни местных: «Если честно, вообще нет ощущения, что был какой-то протест. Я живу в самом центре города, соседнее здание — парламент. Старый город находится в пяти минутах ходьбы. Нет никакого ощущения, что были протесты. Все помитинговали, быстро все убрали, а на следующее утро пошли на работу, и как будто бы вообще ничего не было, то есть какая-то разовая акция.

Когда идут затяжные протесты на недели, на месяцы, люди разбивают палатки, здесь нет ничего подобного. Контингент участников при этом оставляет желать лучшего. Местные жители не воспринимают это все всерьез, просто смех, просто 100 максимум 200 человек, которые просто ходят с флагами, могут что-то кинуть, но у них нет никакого влияния. Все прекрасно понимают, что это не перерастет во что-то большее».

Как пишет British Broadcasting Corporation, румынские прокуроры выдвинули против Джорджеску шесть обвинений. Среди них подстрекательство к действиям против конституционного строя и создание или поддержка фашистской организации. Против него также проводится расследование по обвинениям в создании антисемитской организации и распространении ложной информации. Джеорджеску назвал действия ЦИК «продолжением переворота» и «ударом в сердце демократии». По опросам, за него готовы были проголосовать до 45% избирателей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Далила Цельбель, Андрей Дубков