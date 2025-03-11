Дональд Трамп купит автомобиль Tesla в знак поддержки Илона Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla, чтобы поддержать владельца компании Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп возле Белого дома (9 марта 2025 года)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Предприниматель Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп возле Белого дома (9 марта 2025 года)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Завтра утром я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска,— написал глава США в соцсети Truth Social.— Почему его нужно наказывать за то, что он использует свои огромные способности для того, чтобы помочь сделать Америку снова великой?».

Ранее продажи автомобилей Tesla резко упали по всей Европе. Причиной этого наблюдатели называют действия и высказывания Илона Маска, в том числе в рамках его работы в Департаменте по правительственной эффективности, а также поддержку им крайне правых партий в Европе. В городах США, а также в Лондоне, Барселоне, Лиссабоне и Рейкьявике прошли протесты против действий Илона Маска в администрации Дональда Трампа.

9 марта стало известно, что с начала года состояние Илона Маска сократилось более чем на $100 млрд.