Илон Маск с начала года обеднел на $100 млрд

В конце нынешней недели стало известно, что состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска с начала года сократилось более чем на $100 млрд. По подсчетам СМИ и биржевых аналитиков, из-за снижения котировок акций Tesla и ряда других компаний, где господин Маск является основным владельцем, его состояние теперь оценивается в $330 млрд, что на $102 млрд меньше, чем в начале года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Kent Nishimura / Reuters Илон Маск

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Аналитики отмечают, что в последние месяцы американские фондовые индексы снижаются, что и привело к падению котировок ряда крупных компаний, уменьшив состояние некоторых американских миллиардеров — хотя и не так заметно, как у Илона Маска. Так, состояние основателя и совладельца корпорации Oracle Ларри Эллисона с начала года снизилось на $19 млрд, а основателя Amazon Джеффа Безоса — на $17 млрд.

Говоря об Илоне Маске, многие СМИ отмечают, что снижение котировок его компаний может также объясняться неоднозначной реакцией общественности и инвесторов на его действия в администрации Дональда Трампа, а также на заигрывание с националистическими символикой и лозунгами. Как результат, в США и Европе против действий Илона Маска начались протесты, а продажи Tesla в ряде стран также заметно падают.

Евгений Хвостик