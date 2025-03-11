Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА на Москву

Делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) показали последствия сегодняшней атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, передает ТАСС. Представители ОБСЕ осмотрели повреждение дома в западном квартале Видного. Делегация прибыла в столицу сегодня, 11 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последствия атаки продемонстрирует генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, что представляет собой киевский режим.

«Генерального секретаря ОБСЕ повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он, возможно, не из своих сводок, которые ему в том числе делают те, кто спонсирует киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности той, которая есть на самом деле»,— сказала госпожа Захарова на конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров» (цитата по ТАСС).

В ночь на сегодня, 11 марта, несколько российских регионов, включая Москву и область, атаковали беспилотники. По данным Минобороны, сбито 337 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, два человека погибли. Повреждено несколько жилых домов, московские аэропорты ограничивали прием и отправку рейсов. СКР квалифицировал атаку украинских беспилотников как теракт и возбудил уголовное дело.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Лютую" атаку остановили в Подмосковье».