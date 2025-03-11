СКР квалифицировал украинскую беспилотную атаку как теракт

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по факту массированных атак беспилотными летательными аппаратами на Москву и Подмосковье возбуждено уголовное дело. Налет беспилотников квалифицирован как террористический акт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

«В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причине»,— заявила госпожа Петренко. К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также эксперты Судебно-экспертного центра ведомства.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов также поручил прокурорам установить контроль за оказанием помощи регионам, пострадавшим от атаки.

Напомним, в результате атак дронов в Подмосковье погиб один человек, девять получили ранения. По информации Минобороны, средства ПВО за эту ночь сбили 337 БПЛА над российской территорией. 91 беспилотник был сбит над Москвой и Подмосковьем. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины.