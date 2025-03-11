Переговоры США и Украины — главная сегодняшняя новость в мире. Однако наблюдатели явно опасаются делать прогнозы о ее результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь Марко Рубио в аэропорту Джидды (Саудовская Аравия) 10 марта 2025 года

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Госсекретарь Марко Рубио в аэропорту Джидды (Саудовская Аравия) 10 марта 2025 года

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Le Figaro

Владимир Зеленский в Саудовской Аравии под давлением США

Встреча… обещает быть трудной для Украины… Удастся ли Киеву выдержать давление США, которые склоняют Киев к территориальным уступкам в пользу Москвы.

Washington Post (Вашингтон, США)

Трамп может возобновить помощь Украине, если ключевая встреча пройдет успешно, говорит Рубио

Зеленский находится под колоссальным давлением. Он должен задобрить администрацию Трампа и продемонстрировать поддержку дипломатических усилий американского президента, несмотря на то что его требования гарантий безопасности со стороны США, которые удержали бы Россию от повторного вторжения на Украину, так и остались без ответа.

T-Online (Берлин, Франкфурт, Германия)

Зеленский ставит на карту все

В последние недели отношения между Украиной и до того ее близким союзником США были отмечены конфликтом… Тем не менее на переговоры в Саудовской Аравии Зеленский возлагает новые надежды… Как сам Зеленский, так и представители американского правительства в преддверии встречи в Саудовской Аравии демонстрировали сдержанный оптимизм… Президент США Дональд Трамп также демонстрирует в отношении этих переговоров доброе расположение.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

У войны на Украине нет военного решения, говорит Рубио перед встречей в Саудовской Аравии

Белый дом сформулировал политику Трампа в отношении Украины как направленную на достижение прочного «мира», вот только президент сосредоточился в первую очередь на оказании давления на Зеленского, чтобы тот передал минеральные богатства своей страны США.

The Economist (Лондон, Великобритания)

Америка и Украина готовятся к жестким переговорам

В течение десяти дней, прошедших после скандала в Овальном кабинете, Украина испытывала на себе гнев Дональда Трампа. Сейчас должен наступить момент катарсиса — либо последует очередное жестокое наказание... Любое успешное и долгосрочное мирное соглашение потребует от Америки оказания давления на Кремль, чтобы он его выполнил, а затем продолжал это делать... Для Украины вырисовывается опасная перспектива того, что провал переговоров может спровоцировать еще большее давление со стороны Америки.

Подготовили Яна Рождественская и Кирилл Сарханянц