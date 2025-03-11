Песков: Telegram стал главным источником информации для россиян

Telegram стал главным источником получения информации в России. Из этого мессенджера россияне в первую очередь узнают новости, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? Мы не побежали включать телевизор — мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране»,— сказал пресс-секретарь президента России на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики (цитата по ТАСС).

По словам господина Пескова, в настоящее время система восприятия потоков информации меняется.

Весной 2022 года Telegram приобрел особое значение для информационной работы госорганов: российские чиновники и депутаты начали массово закрывать свои странички в соцсетях, принадлежащих компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). По мнению опрошенных «Ъ» депутатов Госдумы, важность Telegram как информационного ресурса для россиян требует от властей принятия определенных мер по его защите от внешнего воздействия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мессенджер государственного значения».