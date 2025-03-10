Патентам расширяют границы

Правительство готово смягчить требования к географии трудовых патентов, которые получают иностранные работники, и разрешить им работать по одному документу в соседних регионах. Пока, как следует из внесенного сегодня в Госдуму законопроекта, послабления коснутся Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области — крупнейших центров притяжения трудовой миграции. В перспективе, по словам экспертов, нововведение необходимо распространить на всю страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Трудовые мигранты могут получить право на основании одного патента работать в двух соседних регионах. Законопроект, вносящий соответствующие поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», в Госдуму вчера внесло правительство. Напомним, по действующему законодательству трудовые мигранты, которые приезжают в РФ без визы, обязаны оформлять патент, если планируют здесь работать. Основную массу получателей патентов составляют приезжие из Узбекистана и Таджикистана (на граждан ЕАЭС норма не распространяется). При этом, оформив патент, они получают право работать только в одном регионе страны и только по одной профессии.

Как следует из текста законопроекта, его авторы предлагают дать правительствам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области право заключать между собой соглашения о «взаимозачете» выданных в регионе патентов.

Это позволит мигрантам, получившим патент в области, работать в городе и наоборот. В рамках соглашения субъекты также смогут договориться о распределении поступлений от НДФЛ в свои бюджеты. При этом оплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ будет происходить в регионе, где фактически планирует работать иностранный гражданин. В свою очередь, работодатели будут обязаны уведомлять территориальный орган МВД о заключении контракта с трудовым мигрантом по месту его работы.

Как объясняют авторы документа, сейчас до 15% иностранных граждан, обращающихся за оформлением патента в Московской области, стоят на миграционном учете в Москве, и около 8% оформляющих патент в Москве стоят на миграционном учете в Подмосковье.

В результате многие компании вынуждены оформлять своим работникам с иностранным гражданством два патента одновременно, что приводит к «временным и финансовым затратам как работодателей, так и иностранных граждан», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это «особенно актуально для подрядных компаний», отмечают авторы законопроекта, так как они зачастую вынуждены задействовать трудовые ресурсы на строительных объектах, расположенных на территории одного субъекта РФ, для работы на строительных объектах в соседнем. Документ предполагает, что новый порядок вступит в силу с сентября этого года.

В 2024 году, по данным МВД, в РФ было выдано свыше 2,5 млн трудовых патентов, по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 40%.

Лидером по их числу стала Москва — на город пришлось 563 тыс. патентов. В общей сложности бюджеты регионов получили в качестве дохода от патентов больше 100 млрд руб. Стоимость патентов в Москве и Московской области на 2025 год— 8,9 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области— 6 тыс. руб.

«Идея отменить требование о соответствии фактического места работы региону выдачи патента обсуждалась в правительстве давно. В перспективе, если эксперимент в выбранных регионах окажется успешным, послабления необходимо распространить на всю страну»,— говорит независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов.

«Многие работодатели размещают свои предприятия в разных регионах, и, конечно же, им важно, особенно сейчас, при острой нехватке кадров, иметь возможность легально перемещать сотрудников-иностранцев с одного региона в другой. Так что расширение границ действия патента дало бы бизнесу возможность более гибко оперировать рабочей силой»,— соглашается глава «Опоры России» Александр Калинин.

Напомним, по итогам 2024 года уровень безработицы в РФ остался на историческом минимуме, составив 2,5%. Неудовлетворенную потребность в рабочей силе, по оценкам ЦМАКП, формируют свыше 2 млн незаполненных рабочих мест, что заставляет их искать альтернативные источники кадров за пределами российского рынка труда, и большая гибкость патентного регулирования может сделать процесс эффективнее.

Анастасия Мануйлова