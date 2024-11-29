За 10 месяцев в России трудоустроили 2,5 млн иностранцев

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за первые десять месяцев нынешнего года ведомство получило 2,5 млн уведомлений работодателей о заключении трудовых договоров с иностранцами. Число трудоустроенных иностранцев в стране выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как добавила Ирина Волк в Telegram-канале, число оформленных иностранным гражданам документов на право работать в РФ увеличилось до 2 млн. Поступления в бюджеты регионов от доходов мигрантов с начала года выросли на 15% и превысили 100 млрд руб.

Представитель МВД также напомнила, что 5 февраля 2025 года будет запущен реестр контролируемых лиц. Чтобы не попасть в него, иностранцы должны сдать биометрические данные, продлевать миграционные документы при необходимости, оплачивать патент на работу и заранее уведомлять органы внутренних дел о месте проживания и работы.

28 ноября «Ъ» писал, что работа властей по изменению миграционной политики близится к завершению. Работа в этом направлении идет с 2022 года. В числе нововведений — создание цифрового профиля прибывающих в Россию иностранцев, а также ужесточение правил проведения экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трудовую миграцию адаптируют к спросу».