«Автомобилист» заехал в новый дом

При полном аншлаге в Екатеринбурге открылся один из крупнейших многофункциональных спортивных объектов — «УГМК Арена» вместимостью 15 тыс. зрителей. Она стала домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист» и женского баскетбольного клуба «УГМК».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва) на "УГМК Арене"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва) на "УГМК Арене"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первым официальным матчем на открывшейся «УГМК Арене» стала игра между ХК «Автомобилист» и ЦСКА. Перед этим прошла церемония открытия объекта, в которой приняли участие такие почетные гости, как секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент КХЛ Алексей Морозов. Местную элиту представляли уральский полпред президента Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын.

Строительство «УГМК Арены» началось в 2019 году на месте, где ранее находилась недостроенная телебашня (ее снесли в марте 2018 года). Изначально стоимость спортобъекта оценивалась в размере 10-13 млрд руб., но затем она выросла до 23 млрд руб. В начале февраля 2025 года строительство было завершено. «УГМК Арену» поставили на кадастровый учет, в марте Ростехнадзор разрешил ее эксплуатацию. Площадь многофункционального спорткомплекса составляет 111,6 тыс. кв. м. Площадка может вместить 12 тыс. зрителей на спортивные мероприятия и 15 тыс. зрителей во время концертов. На арене планируют проводить хоккейные матчи, турниры по фигурному катанию, керлингу, спортивной гимнастике, футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта, а также выставки, шоу и концерты. Она станет домашней площадкой для ХК «Автомобилист» и женского БК «УГМК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена". Болельщики на трибунах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена". Болельщики на трибунах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это, действительно, уникальное сооружение. Уверен, каждое спортивное соревнование, каждое мероприятие или концерт, которые будут здесь происходить, будут дарить радость и счастье всем жителям Екатеринбурга и гостям города»,— сказал на открытии Артем Жога.

Андрей Козицын рассказал, что в детстве сам мечтал стать хоккеистом. «Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым мы пять лет назад решили построить достойный дом для нашей хоккейной команды, дом, в котором будут собираться люди, которые любят хоккей. И я считаю, что нам перед вами, болельщики и хоккеисты, — не стыдно. У нас все получилось»,— подчеркнул он.

Открытие «УГМК Арены» прошло при полностью заполненных трибунах. Некоторые болельщики признавались, что пошли на матч именно для того, чтобы познакомиться с новым спорткомплексом, и сравнили эмоции с эмоциями во время матчей ЧМ-2018 по футболу, проходившими в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "УГМК Арена"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "УГМК Арена"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый матч на «УГМК Арене» закончился победой ЦСКА со счетом 3:4 (0-1, 1-3, 2-0). Следующий матч «Автомобилист» проведет на своей новой домашней площадке 13 марта против «Торпедо».

Сейчас рядом с «УГМК Ареной» продолжается благоустройство набережной реки Исеть от ул. Куйбышева до ул. Декабристов. Там возводят сухой фонтан, малые архитектурные формы, «уральский лес». Согласно контракту, работы должны завершиться в ноябре 2025 года. Помимо этого, возле нее планируется проложить тоннель под мостом на ул. Куйбышева и построить пешеходный мост через Исеть.

Анна Капустина, Николай Яблонский