В Екатеринбурге завершили строительство «УГМК-Арены», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специалисты Росреестра поставили на кадастровый учет «Дацюк Арену» и «УГМК-Арену». Площадь многофункциональной площадки «УГМК-Арены» составляет 111,6 тыс. кв. м, комплекс может вместить 12 тыс. зрителей спортивных мероприятий и 15 тыс. зрителей в случае проведения концертов. На площадке будут проводить хоккейные матчи, турниры по фигурному катанию, керлингу, спортивной гимнастике, футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта, а также выставки, шоу и концерты.

Первый камень второй очереди «Дацюк Арены» заложили в сентябре 2022 года на территории спортивного комплекса «Юность». Площадь комплекса составляет 9 тыс. кв. м, там возвели трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов, столовую, отделение проката коньков, раздевалку и душевые, зоны отдыха, тренерские и административное помещения.

«Здесь объединились усилия властей и любителей спорта. Объект построен с использованием призовых средств хоккейной команды "СВ Металл", победившей в финале "Ночной хоккейной лиги", средств областного и местного бюджетов»,— сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Напомним, строительство второй очередь «Дацюк Арены» завершили в середине января. Первую очередь «Дацюк Арены» открыли в 2016 году. Строительство второй очереди началось в феврале 2024 года на месте снесенных трибун стадиона «Юность».

Анна Капустина