В Екатеринбурге планируют открыть набережную Исети у УГМК-арены до 2025 года

Набережную Исети у УГМК-арены от ул. Куйбышева до ул. Декабристов в Екатеринбурге планируют ввести к концу 2024 года, рассказал в ходе пресс-тура вице-мэр Рустам Галямов. «Делаем все возможное, чтобы максимальное количество работ выполнить в 2024 году, и возможно даже ввести, пригласить жителей в конце этого года на территорию»,— сказал он.

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Господин Галямов отметил, что объект включает в себя около 10 тыс. кв м. велопешеходных дорожек и 20 тыс. кв м. озелененных территорий. «Достаточно много активностей для детей: сухой фонтан, различные малые архитектурные формы, так называемый "уральский лес"»,— добавил он. По словам вице-мэра, стоимость проекта составила 1,3 млрд руб., направленные из бюджета Свердловской области.

Напомним, работы по благоустройству набережной Исети возле УГМК-арены начались в 2023 году, срок ввода объекта по контракту — ноябрь 2025 года. В октябре сообщалось, что работы планируется завершить в августе-сентябре 2024 года.

Василий Алексеев

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