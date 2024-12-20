В Екатеринбурге одобрили проект моста через Исеть и тоннеля для пешеходов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории возле реки Исеть, подразумевающий организацию пешеходного моста через Исеть и тоннеля под мостом на ул. Куйбышева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: документация администрации Екатеринбурга Фото: документация администрации Екатеринбурга

Длина тоннеля для пешеходов составит 87 м, пешеходного моста – 37 м. Объекты появятся со стороны цирка на обновленной набережной Исети, в тоннель можно будет спустится рядом с мостом.

Напомним, реконструированную набережную реки Исеть у УГМК-Арены от ул. Куйбышева до ул. Декабристов в Екатеринбурге планировали открыть к 2025 году. Там появятся сухой фонтан, малые архитектурные формы, «уральский лес». Стоимость проекта составила 1,3 млрд руб., он реализуется с 2023 года, согласно контракту работы должны закончится к ноябрю 2025 года.

Анна Капустина