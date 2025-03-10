Автокреслам набивают цену

Правительство РФ, по данным “Ъ”, поддержало законопроект, ужесточающий санкции за перевозку детей в машине без автокресел. Он предполагает увеличение штрафа за это нарушение с 3 тыс. до 5 тыс. руб. для частных лиц и со 100 тыс. до 200 тыс. руб. для юридических лиц. В Госдуме предложили ко второму чтению исключить возможность уплаты этих штрафов с 25-процентной скидкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Проект поправок к ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (в ней прописано наказание за нарушение правил перевозки детей) разработали члены Совета федерации Андрей Кутепов и Игорь Тресков. Правила дорожного движения, напомним, обязывают возить ребенка до 7 лет в машине в «детском удерживающем устройстве» (ДУУ). Детей от 7 до 11 лет можно перевозить с использованием штатных ремней безопасности (но лишь на заднем сиденье, на переднем — только в автокресле). Нарушение правил чревато штрафом в размере 3 тыс. руб. для граждан, 25 тыс. руб.— для должностных лиц, 100 тыс. руб.— для юрлиц. Сенаторы предлагают увеличить штраф для граждан до 5 тыс. руб., а остальные санкции — удвоить.

В пояснительной записке авторы ссылаются на рост ДТП с тяжкими последствиями и гибелью детей в них, а также на статистику ГИБДД по штрафам. В 2020 году по ч. 3 ст. 12.23 КоАП было вынесено 504,8 тыс. постановлений, в 2021 году — 580,5 тыс., в 2023 году — 656 тыс. (данных за 2024 год не приводится). Сенаторы уверены, что ужесточение санкций позволит сократить аварийность.

В правительстве РФ в целом поддержали законопроект. В проекте отзыва Белого дома (есть у “Ъ”) сказано, что концепция поправок направлена «на повышение уровня безопасности при перевозке детей» и заслуживает внимания. В документе приводятся данные, согласно которым в 2020–2024 годах число ДТП с выявленными нарушениями правил перевозки детей выросло с 918 до 959. Это, считают чиновники, говорит о «недостаточности» существующих санкций.

Законопроект поддержали в Минюсте, Минэкономики и Минфине, но с оговорками: сенаторам следует дополнить пояснительную записку к поправкам информацией, «обосновывающей выбор проектируемого размера штрафа в соответствии с принципами соразмерности».

Благодаря работе властей по популяризации детских удерживающих устройств автокресла используют «достаточно много водителей», говорит гендиректор экспертного центра «Движение без опасности», член общественного совета Минтранса Вадим Мельников. «При этом важно развивать отечественное производство автокресел,— говорит эксперт.— Ведь иногда то, что мы видим в продаже,— это привезенное непонятно откуда или сделанное непонятно каким образом изделие. Кроме того, автокресла в последнее время подорожали, производство их в РФ могло бы помочь снизить цену».

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«Правила, касающиеся перевозки детей, должны соблюдаться неукоснительно,— считает первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР).— К сожалению, есть родители, которых надо уговаривать использовать автокресла через штрафы. Поэтому я поддерживаю повышение санкций. Ко второму чтению можно подумать и про отмену скидки за "быструю" оплату постановлений». С 1 января 2025 года, напомним, дисконт при оплате административных штрафов был сокращен с 50 до 25%.

Напомним, что правительство РФ еще в 2023 году поручало Минпромторгу ужесточить требования к детским удерживающим устройствам (см. “Ъ” от 20 октября 2023 года). Власти намеревались ограничить оборот корректоров и адаптеров ремней безопасности (представляют собой, как правило, тканевую треугольную накладку с застежкой), которые стоят на порядок дешевле автокресел (200–500 руб.), но гораздо хуже обеспечивают безопасность. В некоторых сетевых магазинах адаптеры по-прежнему продаются свободно.

«Вместе с МВД, Минтрансом мы разрабатываем поправку к ПДД, которая должна исключить в принципе возможность и запретить использование каких-либо устройств для перевозки детей, кроме автокресел или бустеров,— рассказала “Ъ” Татьяна Буцкая.— Формулировки еще выверяются. В этом случае спрос на адаптеры или корректоры ремней безопасности упадет, и они постепенно уйдут из продажи сами по себе».

Александр Воронов, Иван Буранов