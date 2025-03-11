Предприятие должно быть экономным

Белый дом готов вернуться к вопросу более активного внедрения промышленностью энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий — ранее эта тема была фактически отложена из-за необходимости поддерживать экономику в условиях санкций. Опубликованный правительством перечень поручений ведомствам для начала предполагает проведение детального анализа ситуации с экономией ресурсов и энергии в отраслях. Эксперты полагают, что далее власти для стимулирования сбережения энергии и ресурсов могут использовать как практику поощрения предприятий субсидиями, так и принуждение к самостоятельной модернизации мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве намерены «подсветить» тему внедрения новых технологий ради сбережения энергии и ресурсов

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС В правительстве намерены «подсветить» тему внедрения новых технологий ради сбережения энергии и ресурсов

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

Правительство опубликовало перечень поручений ведомствам по итогам стратегической сессии о повышении энергетической и ресурсной эффективности экономики (см. “Ъ” от 27 ноября 2024 года). Главным адресатом заданий стало Минэкономики, даты их исполнения — апрель—сентябрь 2025 года.

Отметим, что появление таких поручений свидетельствует о том, что тема рационального подхода к использованию ресурсов и энергии, отошедшая в последние несколько лет на задний план из-за необходимости поддерживать экономику в условиях санкций, сейчас возвращается в повестку правительства. Основную ставку при финансировании перехода на энерго- и ресурсоэффективные технологии власти, видимо, сделают на промышленность, поощряя предприятия субсидиями или принуждая их самостоятельно модернизировать мощности. Например, по мнению экспертов, не исключен подход, при котором для компаний или отраслей с низкой энерго- и ресурсоэффективностью будут введены целевые показатели, а нарушителей обяжут выплачивать государству компенсационные платежи.

Пока же, судя по поручениям, основным направлением работы станет разработка межотраслевой модели управления в части повышения энергетической и ресурсной эффективности предприятий. По замыслу правительства, ее следует увязать с национальными и федеральными проектами, а также с госпрограммами. Среди мер — улучшение статистического наблюдения и отчетности, разработка целевых отраслевых показателей. В паспорте дорабатываемой сейчас госпрограммы по энергосбережению будет скорректирован целевой показатель повышения энергоэффективности экономики от уровня 2019 года — сейчас он составляет 35% к 2035 году.

Несколько поручений правительства касаются строительного сектора — это, в том числе, разработка мер господдержки и обеспечения трудовыми ресурсами, в частности, за счет упрощения привлечения трудовых мигрантов. Для налаживания финансирования перехода предприятий на новые технологии министерствам поручено предложить способы целевого субсидирования этих процессов.

«Энергоэффективность — оптимальная экономическая стратегия обновления основных фондов»,— пояснили “Ъ” в Минэкономики. В ведомстве полагают, что сейчас основная задача — «донести до широкого круга лиц, что самое дешевое не равно самое выгодное» и что «необходимо найти баланс между наращиванием темпов производства и рациональным использованием природных ресурсов». Что касается денег, то, к примеру, при доработке госпрограммы энергоэффективности акцент, как отмечают в Минэкономики, будет сделан на самоокупаемых мероприятиях с наибольшим экономическим эффектом, а также на мероприятиях, не требующих финансирования.

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин отмечает, что энерго- и ресурсоэффективность требует от промышленности инвестиций, но бизнес не готов сейчас вкладываться в долгосрочные проекты. Кроме того, компании должны ориентироваться на лучшие мировые технологии, «но их сейчас негде взять». Директор института экологии ВШЭ Борис Моргунов считает, что основная проблема — отсутствие связи отраслевых стратегий, большинство из которых принято до 2022 года, с документами стратегического планирования.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин отмечает, что актуализация статистики и детальный анализ дадут понимание, что реально происходит с энерго- и ресурсоэффективностью. «Далее за счет субсидирования можно получить мультипликативный эффект в смежных отраслях. Возможность увеличения цен на энергоресурсы — источник модернизации коммунальной инфраструктуры»,— говорит эксперт. Гендиректор консалтинговой компании ENV Ирина Демина отмечает, что соответствие наилучшим доступным технологиям может измеряться, например, показателями энергоэффективности, которые могут быть включены в перечень требований на получение комплексных экологических разрешений. По ее словам, соблюдение требований способно стать «входным билетом» для получения субсидий Минпромторга — как целевых, так и общих.

Анна Королева