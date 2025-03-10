«На Владимира Зеленского оказывается серьезное давление»

Киев по-прежнему получает американские разведданные. Однако лишь те, которые необходимы для оборонительных целей. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он подтвердил, что эта тема станет одной из главных на переговорах с украинскими представителями 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Ранее и Дональд Трамп, и Владимир Зеленский заявили о том, что надеются на прогресс в предстоящем диалоге. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что достичь хоть какого-то результата будет очень непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Западная пресса делится различными прогнозами исхода предстоящих украино-американских переговоров в Саудовской Аравии. Сразу можно сказать, что особого оптимизма многочисленные наблюдатели не излучают. Основной посыл заключается в том, что Владимир Зеленский, видимо, не собирается ни в чем особо уступать и везет план лишь частичного прекращения огня, что категорически не устраивает США. Если украинский лидер намерен и дальше упорствовать, тогда Вашингтон намерен действовать крайне жестко, вплоть до постановки вопроса о его отставке. Среди вариантов того, как это сделать, например, обсуждается такой: обнародовать компромат, как якобы растаскивали зарубежную помощь украинские получатели. Или грозить полным отказом от дальнейшей военной поддержки страны.

Впрочем, рейтинг Зеленского на всем этом только растет. Более того, одновременно выясняется, что разведданные США все-таки продолжают поступать на Украину. Но вроде как только те, что необходимы для обороны. При этом президент Зеленский всячески демонстрирует позитивный настрой. Он рассчитывает на результат. Впрочем, и Дональд Трамп также выражает надежду на значительный прогресс на предстоящих переговорах. Хотя, судя по тому, что пишут газеты, так совсем не кажется. Между тем конкретики по-прежнему нет никакой. Есть только общие слова.

Американцы едут в Саудовскую Аравию, чтобы выяснить, насколько Украина реально готова к миру. И на какие уступки она может для этого пойти.

Судя по всему, главное на первом этапе — это сходу не поругаться, избежать повторения «черной пятницы» в Белом доме. Опять же, Зеленский и Трамп дают понять, что определенные консультации проводятся еще до начала встречи. Наверное, как раз для этого. Появилась также информация, что российская делегация якобы тайно прилетит в Саудовскую Аравию, чтобы неожиданно присоединиться к переговорному процессу. Понятно, что такое возможно лишь в случае достижения успеха. В любом случае Москва подобное опровергает. Поэтому гадать нет смысла.

В целом можно сделать вывод о том, что на Владимира Зеленского оказывается очень серьезное давление как через СМИ, так, вероятно, и через другие каналы. О чем это может говорить? Только о том, что поводов для оптимизма, как было сказано выше, немного. До того, чтобы достичь хоть в чем-то согласия, еще очень далеко. Поэтому российской делегации ехать на Ближний Восток нет никакого смысла.

Теперь что касается пресловутой ресурсной сделки, подписать можно что угодно, однако для того, чтобы эта схема реально заработала, нужен мир, а до него пока очень далеко. Между тем очередной провал явно не сыграет на руку нынешней администрации США. К ним и так с каждым днем возникает все больше вопросов. Даже свои республиканские каналы пытаются их задавать. Мол, много всего обещали, господин президент, пора бы уже все это в жизнь воплощать. Критика звучит, что играет Дональд Трамп исключительно на стороне России. И даже доводы вроде того, что «я принес им только горе», не помогают. Так что все непросто.

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Дмитрий Дризе