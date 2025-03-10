США не дают Украине «ослепнуть»

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты переговоров с украинской делегацией, которые пройдут на этой неделе, и заявил, что Соединенные Штаты почти возобновили передачу разведданных Киеву. В то же время Вашингтон остановили поддержку переданных Украине истребителей F-16. Речь идет об обслуживании передатчиков радиолокационных помех, пишет американский Forbes и отмечает, что решение угрожает лишить ВСУ «важнейших контрмер». При этом у Киева остаются французские истребители Dassault Mirage 2000 с оригинальными «глушилками». Потенциально они могут заместить американские технологии. Ранее Белый дом объявил о заморозке всей военной помощи Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина использует F-16 для обеспечения противовоздушной обороны в западных районах страны, говорит директор центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин: «Решение в информационно-политическом плане, конечно, чувствительно для украинской стороны. В военном отношении F-16 не делали особенной погоды. Сами самолеты летать не перестанут. Продвинутых возможностей Украине, насколько известно, так и не передавали. У Киева есть какие-то накопленные запасы, какие-то подготовленные специалисты на местах, но зависимость весьма серьезная. Опять же надо понимать, что там не только американские системы, есть и европейские, и другие, так что полного выпадения функционала нет, за исключением ряда весьма чувствительных для украинской стороны направлений вроде тех же самых HIMARS, которые до сих пор играли весьма значимую роль в военной мощи Украины».

До этого американская компания Maxar Technologies — один из главных поставщиков коммерческих спутниковых снимков — ограничила доступ к своим данным, писали украинские СМИ. По кадрам можно было отслеживать передвижения российских войск и фиксировать последствия ударов. На этом фоне, по данным Time, из Киева уехала группа западных специалистов, которые помогали получать и обрабатывать данные со спутников. Тем временем российское Минобороны 9 марта сообщило об освобождении четырех населенных пунктов в Курской области. Бои там продолжаются с 6 августа.

Приостановка передачи спутниковых снимков серьезнее заморозки техобслуживания истребителей F-16, полагает научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк: «Мне не приходилось слышать о том, чтобы F-16 применялись бы где-нибудь для ударов по каким-то российским военным объектам, или целям в тылу, или что-то в этом роде. А вот лишившись спутниковой разведки, украинская сторона может столкнуться действительно с серьезными проблемами на поле боя. Командование окажется глухим и слепым, оно не будет знать, что замышляет российская сторона, и не будет отслеживать в режиме реального времени переброску войск противника. Видимо, какая-то разведывательная информация начнет поступать в украинский Генштаб по другим каналам, но проблема окажется очень серьезной».

Ранее Guardian отмечала, что Великобритания продолжит передавать Украине разведданные, которые собирает самостоятельно. По данным Daily Mail, власти Королевства начали изучать возможность создания под эти цели специальной подгруппы в разведывательном альянсе «Пять глаз» вместе с Канадой, Австралией и Новой Зеландией, но, возможно, без участия Вашингтона.

При этом ЕС заявляет о планах наращивать военную помощь. Но, чтобы заменить инфраструктуру Украины, которая плотно завязана на координацию действий с США, потребуется время, указывает президент ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Шведские самолеты или французские Mirage — там нет американских комплектующих, это смогут предоставлять европейцы. Вопрос с Taurus. В программных заявлениях Фридриха Мерца содержалось положение, что они при приходе к власти будут поставлять Украине эти ракеты. Сейчас появляются какие-то условия, при которых они могут их поставлять. И так, думаю, и по ряду других типов вооружений.

Деньги в Европе есть. Но хватит ли политической воли, чтобы реализовать все те планы, которые касаются укрепления обороны самой Европы и помощи Украине? Однако разговоры о необходимости стратегической автономии, создания европейской армии ведутся уже несколько десятков лет. Сразу эта поддержка оказана Украине не будет — технических возможностей нет. Есть еще один вариант. Например, Европа начнет закупать американское оружие, Трамп — человек бизнеса и возражать не будет, и потом передавать его Украине. Но на это все нужно время».

9 марта Илон Маск повздорил в соцсети Х с главой МИД Польши Радославом Сикорским о роли Starlink в украинском конфликте. Американский предприниматель назвал систему «костяком армии» и заявил, что без его терминалов «фронт на Украине обрушится». Сикорский же напомнил, что за систему платит Польша, и ее отключение будет означать, что SpaceХ ненадежный партнер, и ему найдут замену. Маск в ответ назвал министра «маленьким человечком» и заявил, что замены для Starlink не существует. Но заверил, что, несмотря на его несогласие с политикой Украины, терминалы он никогда не отключит. К дискуссии подключился госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, без Starlink Киев уже давно бы проиграл, а русские «сейчас были бы на границе с Польшей».

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Далила Цельбель, Екатерина Вихарева