«Скрыть преступления такого масштаба не получится»

Власти РФ «глубоко озабочены» происходящим в Сирии насилием. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о гибели большого числа мирных граждан в результате столкновений проправительственных сил с вооруженными формированиями, выступающими против новых властей. О происходящем в Сирии корреспондент «Ъ» Елена Черненко расспросила военного корреспондента, инструктора общевойсковой подготовки Олега Блохина, в чьем Telegram-канале были опубликованы сотни фотографий и видео, на которых задокументированы факты жесточайшего насилия, в том числе в отношении гражданских лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный корреспондент Олег Блохин

Фото: из личного архива Военный корреспондент Олег Блохин

Фото: из личного архива

— Для прояснения: в вашем канале много информации с мест из Сирии, включая фото и видео, откуда вы их получаете и как проверяете аутентичность? Представители переходного правительства Сирии, пришедшие к власти в результате недавнего переворота, утверждают, что речь идет о вбросе в соцсети каких-то старых роликов.

— Мне их присылают люди оттуда. Сейчас идет просто огромный поток фото- и видеосъемки. Есть специальные программы, которые помогают проверять аутентичность кадров и роликов. В ходе проверки той съемки, которая поступает в последние дни, было обнаружено всего два старых ролика. То есть они не фейковые, но не имеют отношения к ныне происходящему. Все остальные были свежими. И это можно установить даже без специальных программ: в той же Латакии или Тартусе (регионах на западе Сирии.— «Ъ») раньше просто ничего подобного не происходило, оттуда не может быть старых роликов. (Агентство Reuters провело собственную проверку ряда роликов, где показаны расправы над мирными жителями, и назвало их аутентичными.— «Ъ»).

— Какова обстановка в Сирии и, в частности, в ее западной части сегодня? Продолжаются ли столкновения или дело идет к стабилизации, как утверждают власти?

— Локальные боестолкновения продолжаются, насколько мне известно. Идут и зачистки, когда к людям просто вламываются в дома. В тех же населенных пунктах, где они уже прошли, обстановка остается крайне напряженной, людям не дают похоронить убитых родственников. Власти сами убирают трупы, свозят их централизованно в определенные места, где и закапывают. Это делается для того, чтобы все было чисто, если вдруг туда нагрянут журналисты условной «Аль-Джазиры» или наблюдатели ООН. Не удивлюсь, если туда еще сгонят жителей из числа суннитов, которые скажут, что у них все нормально и ничего особенного не происходит. При этом на самом деле среди жертв этой резни есть и сунниты. Не все из них поддержали погромы, хотя есть и такие, кто поддержал. В целом же речь идет о тысячах, если не десятках тысяч убитых. Скрыть преступления такого масштаба не получится. Тем более что многие из тех, кто участвовал в зверствах и попал на видео, даже не скрывали свои личности и открыто бравировали на камеру.

— Представители переходного правительства Сирии создали специальную комиссию из семи судей по расследованию случившегося и утверждают, что все, кто участвовал в преступлениях против мирных граждан, будут привлечены к ответственности. По вашему мнению, даст ли это результаты?

— Какие могут быть результаты, если они включили в эту комиссию участника ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки.— «Ъ»)? Сами убили, сами и расследуют. Если бы там была создана независимая комиссия, то можно было бы на что-то надеяться, а так, конечно, нет.

— Временный президент Сирии и лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая группировка — «Ъ») Ахмед аш-Шараа (также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) утверждает, что власти лишь подавляли выступления вооруженных сторонников свергнутого президента Башара Асада и непричастны к убийствам мирного населения.

— Ну конечно. А кто тогда боевиков на джихад отправлял, если не муллы ХТШ (запрещенной в РФ террористической группировки.— «Ъ»)? Это же все есть на видео, и таких роликов огромное число, как и роликов, где боевики сами говорят, к какой группировке они принадлежат. И, повторюсь, это не могут быть старые ролики, поскольку раньше в этих провинциях боев не было. Более того, это же сам аль-Джулани объявил о начале операции «зачистка», результатом которой и стал этот геноцид.

— С чего все-таки начались столкновения? С проводимых новыми властями (или близкими к ним группировками) зачисток? Или с восстания алавитов против новых властей?

— Новые власти с самого начала крайне агрессивно вели себя по отношению к алавитам, христианам и другим меньшинствам. Они похищали и убивали людей, и далеко не только тех, кого подозревали в поддержке правительства Башара Асада. Речь идет о систематических массовых внесудебных расправах. По некоторым данным, (с декабря.— «Ъ») до нынешнего бунта было похищено почти 2 тыс. человек. Их выхватывали из транспорта, выволакивали из домов и даже не довозили до каких-то судов, а просто расстреливали на улице. Ни одного суда не было, даже шариатского. То, что произошло в ответ на эти действия, это бунт отчаяния.

— Можно ли алавитов называть проасадовскими?

— Нет, конечно. Они Асада ненавидят едва ли не больше, чем даже эти террористы. Он же их предал и кинул. Это никакое не проасадовское восстание. Это восстали люди, которым уже просто стало невмоготу, они не хотели более терпеть этот полнейший беспредел. А новые власти их явно провоцировали. Их духовные лидеры на каждом собрании требовали резни.

— Это скорее этно-конфессиональный или политико-идеологический конфликт?

— И то и другое. Понятно, что для новых властей главные противники — это алавиты, шииты, христиане, курды и друзы, то есть ключевой раскол идет по религиозному признаку, но политика и идеология тоже играют большую роль. Там все замешано.

— При этом там явно еще и иностранные силы замешаны. На некоторых роликах боевики говорят на разных языках.

— Да, там и Средняя Азия, и Кавказ, и уйгуры. Они на видео открыто бравируют участием в резне. Получается такая выгребная яма из самых отбитых радикалов-сторонников ХТШ и ИГИЛ (запрещенных в РФ террористических группировок— «Ъ»).

— Сколько гражданских погибших, по вашим данным? Называются разные цифры от 830 до 1000.

— Это смехотворные цифры, о чем вы говорите? Там по несколько тысяч убитых в городах. В Бониасе ко всем подряд заходили в квартиры, убивали. В горах целых деревень уже нет. Только на базу Хмеймим 7 тыс. человек бежали. Какие 800 человек? Нет, конечно! Речь идет о десятках тысяч.

— Кстати, а какова обстановка на российской военной базе Хмеймим, где укрылось большое количество мирных жителей?

— Люди там нашли спасение, как в ковчеге. Новые власти пытались вернуть их домой, но они им не поверили, да и как можно верить тем, кто обещал обеспечить безопасность, но устроил геноцид. Но ситуация там на базе непростая, людей много, им нужна еда, вода и так далее. Надо что-то делать, причем в срочном порядке. Либо вывозить этих людей, либо создавать зону безопасности, которую будет охранять третья сила.