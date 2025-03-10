«Побить рекорд Артема Дзюбы в обозримом будущем точно не получится»

«Спартак» проиграл «Рубину» (1:2) и теперь занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Динамо», которое идет четвертым, отстает всего на одно очко, а «Локомотив» — на три. Лидеры — «Краснодар» и «Зенит» — прошли 20-й тур без потерь и теперь опережают красно-белых на три балла. А нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере. За главными событиями на полях следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Матч «Рубин»—«Спартак» в Казани завершал программу тура, и казалось, что яркая и атакующая московская команда своего упустить не должна. Но игра началась совсем не так, как рассчитывали поклонники красно-белых. «Спартак» пропустил первый мяч в дебюте матча, а на 28-й минуте уже горел счет 0:2. Красно-белые проснулись в конце второго тайма, отквитав один гол с пенальти. Но футбольный эксперт, тренер Александр Григорнян высказывался в адрес гостей, мягко говоря, без пиетета:

«"Рубин" играет абсолютно в свой футбол. "Спартак" сегодня плох, откровенно плох».

Да, во втором тайме «Спартак» пришел в себя, играл ярко, создавал опасные моменты, но забить так и не смог. Встречу обе команды завершали в усеченных составах. У «Рубина» красную каточку схлопотал Мирлинд Даку, а у «Спартака» — Алексис Дуарте. Это серьезные потери, особенно для претендующего на медали московского клуба, ведь в следующем туре народная команда играет дома с «Зенитом», и от результата этой встречи, можно сказать, зависит, останется ли «Спартак» в чемпионской гонке.

«Зенит», кстати, тоже без кадровых потерь не обошелся. Да, команда обыграла «Факел» (2:0), но во время матча в Воронеже грянул скандал. Ключевой игрок «Зенита» Вендел показал трибунам неприличный жест и получил красную карточку. После финального свистка главный тренер гостей Сергей Семак рассказал о причинах произошедшего: «Надеюсь, что санкции применят и к тем людям, которые себя так ведут и оскорбляют на расовой почве игроков с другим цветом кожи, обзывают "макакой".

Я не защищаю своих игроков, но надеюсь, что таких болельщиков будут отстранять пожизненно. То же самое я хочу сказать об одном футболисте соперника, который изображал макаку. Надеюсь, мы предоставим видео. Странно, что этот момент остался без внимания судьи».

Давненько в российском футболе не было скандалов, связанных с расизмом. Но даже если в этот раз контрольно-дисциплинарный комитет разберется в ситуации и накажет всех виновных, дисквалификацию Вендел все равно должен получить, разве что «Зенит» воспользуется мощным административным ресурсом. Только в этом случае скандал может быть громче.

Но, к счастью, самым ярким событием минувшего тура стал не скандал, а рекорд. Артем Дзюба, забив за «Акрон» в ворота «Крыльев Советов», стал самым результативным игроком в российском футболе. Он обошел Александра Кержакова и теперь на счету Артема 234 мяча. После исторического взятия ворот Дзюба побежал к трибуне и показал болельщикам футболку с рекордной цифрой и надписью: «У самурая нет цели, только путь».

Потом он объяснил, почему выбрал именно эту надпись: «У настоящего воина нет какой-то цели, есть только путь, по которому он идет и идет. Когда остановишься и закончишь карьеру, только тогда уже сможешь осознать, что ты прошел, как это сделано. Еще у самураев важен красный цвет, а мы черно-красные, поэтому все вместе и сошлось».

Побить рекорд Дзюбы в обозримом будущем точно не получится. Конкуренты очень далеко. Например, у ближайшего действующего футболиста Федора Смолова есть 156 голов, а у Александра Кокорина — 136. И больше никого из футболистов продолжающих карьеру в этом списке нет. Стоит сказать, что все футболки, которые клуб «Акрон» вывел в свободную продажу, после рекорда скупили моментально. А впереди у Дзюбы еще 10 туров, что бы улучшить достижение.

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Владимир Осипов