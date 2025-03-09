Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере и закрепил за собой статус лучшего бомбардира в истории российского футбола. Прежде он делил рекорд с завершившим карьеру в 2017 году Александром Кержаковым (233), наиболее известным по выступлениям за петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Севилью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба и Алексис Дуарте во время матча в 2023 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артем Дзюба и Алексис Дуарте во время матча в 2023 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

36-летний Дзюба отметился голом в матче 20-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». Он также является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (165 голов). По общему количеству результативных действий в первенстве страны он уступает только бывшему полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Лоськову. У него 265 результативных действий (120 голов, 145 передач), у Дзюбы теперь — 264 (165+99). 13 голов Дзюба забил в Кубке России, 1 — в матчах за Суперкубок России, 10 — в Лиге чемпионов (включая квалификационные раунды), 14 — в Лиге Европы и Кубке UEFA.

Также Дзюба делит первое место с Кержаковым по числу голов за сборную России (по 30). В клубной карьере у него 108 забитых мячей за «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 14 — за томскую «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за тульский «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за турецкий «Адана Демирспор».

Дзюба — четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и четырехкратный обладатель Суперкубка страны. Кубок России в сезоне-2013/14 он завоевал с «Ростовом», остальные трофеи — в составе «Зенита».

Роман Левищев