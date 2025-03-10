«Матерь бложью» поддержало обвинение

Чертановский райсуд Москвы, отклонив требование следствия, отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину (известна как «Матерь бложья»), обвиняемую в отмывании более 60 млн руб. при покупке квартиры. Сохранить свободу женщине помогла прокуратура, обнаружившая нарушения в ходатайстве следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во многом из-за позиции прокуратуры суд не стал заключать Александру Митрошину под стражу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Во многом из-за позиции прокуратуры суд не стал заключать Александру Митрошину под стражу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Устанавливая личность обвиняемой, судья Василий Глух выяснил, что Александра Митрошина родилась в 1994 году в Петрозаводске, замужем и имеет постоянную регистрацию в Москве. Пока судья оглашал анкетные данные блогера, Александра Митрошина улыбалась родным и близким из металлической клетки, куда ее определил конвой.

Следователь следственного управления СКР по Южному административному округу Москвы (СУ СКР по ЮАО) просил избрать для госпожи Митрошиной меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля. Он сообщил, что Александра Митрошина была задержана оперативниками МВД в сочинском аэропорту 8 марта, куда прилетела из Дубая, где проживала с февраля 2022 года. Сейчас женщина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация преступно нажитых доходов в особо крупном размере) УК РФ. При этом следователь уточнил, что блогер полностью признала вину. Но, несмотря на это, следствие настаивает на ее заключении под стражу.

Как уже сообщал “Ъ”, задержание стало полной неожиданностью для Александры Митрошиной, поскольку она была уверена, что после погашения налоговых недоимок за 2020–2022 годы в размере 127 млн руб. государство больше не имеет к ней претензий. Но СУ СКР по ЮАО возбудило в отношении нее новое дело об отмывании денег путем использования их на приобретение недвижимости. В 2021 году «Матерь бложья» купила на Большой Дмитровке квартиру площадью 110 кв. м за 200 млн руб. При этом 60 млн руб. из этой суммы, по версии следствия, имели криминальное происхождение.

Настаивая на аресте, следователь сообщил, что по предъявленному обвинению госпоже Митрошиной грозит «свыше семи лет». В России по месту регистрации она не проживала, а во время розыска находилась в ОАЭ. Оставаясь на свободе, обвиняемая может скрыться или, используя свои многочисленные связи, противодействовать расследованию.

Представитель прокуратуры отметил, что ходатайство СУ СКР мотивировано не должным образом.

В частности, указал, что следствие необоснованно ссылается на розыск фигурантки, о котором было объявлено лишь 3 марта. Повестки по ее месту жительства не направлялись, а оповестить блогера об изменении процессуального статуса иным способом следствие не пыталось.

Одновременно прокурор отверг и ссылку следствия на тяжесть предъявленного обвинения, заметив, что Верховный суд России неоднократно указывал на то, что это не может являться единственным основанием для заключения фигуранта под стражу. Кроме того, необходимо представить доказательства намерений обвиняемой скрыться, оказать давление на свидетелей либо уничтожить доказательства. Поскольку ничего из этого у следствия не было, надзор попросил суд отклонить ходатайство СУ СКР и рассмотреть вопрос о назначении блогеру Митрошиной домашнего ареста.

Адвокат Михаил Мушаилов заметил, что по вменяемой его подзащитной статье предусмотрено наказание на срок «от нуля до семи лет заключения», что в данном случае весьма существенно. О розыске, по версии защиты, она ничего не знала, но в любом случае вернулась на родину, что лишь свидетельствует о ее добропорядочности. По данным защиты, блогера задержали 7 марта, когда об этом сообщили СМИ, а оформили это следующим днем, что также вызывает вопросы.

Адвокат особо подчеркнул, что в 2023 году его подзащитная погасила все долги перед налоговиками, а потом добровольно выплатила в бюджет еще 666 млн руб. налогов.

Защитник добавил, что, выплачивая такие большие суммы, госпожа Митрошина «выступила с призывом к подписчикам не нарушать закон и помогать деньгами стране». Но если девушку поместят под стражу, то она «будет лишена такой возможности». Адвокат предложил ограничиться в отношении обвиняемой домашним арестом в Митино, в квартире ее мужа.

«Я действительно признаю свои ошибки и не собираюсь препятствовать следствию,— заявила, в свою очередь, госпожа Митрошина.— Я правда была не в курсе, что при покупке квартиры могла произойти легализация».

Спустя полтора часа судья Глух объявил, что, отклонив ходатайство следствия, он отправил Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля. На нее наложен целый ряд ограничений, в том числе в использовании средств связи. В случае нарушения этих условий суд может заменить меру пресечения «на более строгую», предупредил судья. Адвокат Мушаилов пока не решил, будет ли обжаловать или нет постановление судьи.

Алексей Соковнин