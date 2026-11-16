Мосгорсуд признал законным завещание создателя сырков «Б. Ю. Александров»

Спор вокруг наследства продолжался с момента смерти бизнесмена 30 ноября 2020 года. Незадолго до этого Борис Александров, будучи в госпитале, оформил завещание, которое удостоверили его врачи из-за действовавших тогда пандемийных ограничений. После этого «Ростагрокомплекс» использовал бренд по лицензии, выплачивая 10% от выручки. В 2022 году госпожа Александрова отозвала права, после чего выпуск сырков был прекращен, а компания провела ребрендинг линейки в «А. Ростагрокомплекс».