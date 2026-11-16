Мосгорсуд признал законным завещание создателя сырков «Б. Ю. Александров»
Мосгорсуд признал действительным завещание умершего основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова, согласно которому его дочь Екатерина считается единственным наследником пяти товарных знаков, включая бренд глазированных сырков «Б. Ю. Александров».
При этом 1/8 прав принадлежит вдове предпринимателя Ольге Александровой, которая и подала иск в суд. «Они самостоятельно решат, как исполнить решение суда — разделят права или договорятся о компенсации», — заявил ее адвокат Дмитрий Ильчаков «РИА Новости».
Спор вокруг наследства продолжался с момента смерти бизнесмена 30 ноября 2020 года. Незадолго до этого Борис Александров, будучи в госпитале, оформил завещание, которое удостоверили его врачи из-за действовавших тогда пандемийных ограничений. После этого «Ростагрокомплекс» использовал бренд по лицензии, выплачивая 10% от выручки. В 2022 году госпожа Александрова отозвала права, после чего выпуск сырков был прекращен, а компания провела ребрендинг линейки в «А. Ростагрокомплекс».
Всего у Бориса Александрова трое детей: Константин Александров, Екатерина Александрова и внебрачная дочь Наталья Кокота (ныне Александрова). Подлинность завещания оспаривала последняя. В 2023 году Черемушкинский суд Москвы по заявлению Ольги Александровой признал завещание действительным, однако решение дважды отменялось в кассационной инстанции. Сегодня Мосгорсуд рассматривал дело уже в третий раз.
Бренд «Б. Ю. Александров» существует с 1999 года. Фабрики находятся в Подмосковье, Саратове и Калининграде.