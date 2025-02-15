Победы и поражения со вкусом Черноземья

В 2024 году крупные спортивные клубы Черноземья по-разному проявили себя. Наиболее яркий пример — гандбольный клуб «Воронеж», который впервые вышел в Суперлигу, но не смог привлечь спонсоров и прекратил существовать. Очередного рекорда добился воронежский «Факел», сохранивший прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) и переехавший на новый стадион. Волейбольное «Белогорье» и курский женский баскетбольный клуб «Динамо» отметились бронзовыми наградами, но пока играют в Туле из-за оперативной обстановки дома.

Поддержка зрителей не помогла гандбольному клубу «Воронеж» сохранить существование

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Гандбольный клуб «Воронеж» в прошлом апреле досрочно вышел из Высшей лиги (второй по силе чемпионат России по гандболу) в Суперлигу. Для клуба это было историческое событие, а воронежский гандбол, некогда блиставший благодаря «Энергии» не только в российской, но и в европейской элите, оказался в главном чемпионате впервые с 2016 года.

В межсезонье к команде даже присоединились три легионера, однако на фоне проблем с финансированием они довольно скоро ушли. Первую победу «Воронеж» добыл только в шестом туре Суперлиге в конце сентября.

А спустя месяц игроки и тренерский штаб написали обращение к губернатору Александру Гусеву, в котором рассказали, что уже четыре месяца не получали зарплату и готовились провести последнюю игру 27 октября. Гандболисты попросили главу региона помочь решить эту проблему, пообещав сохранить «Воронеж» в Суперлиге.

Впрочем, позже команда решила сыграть еще один матч, чтобы завершить первый круг. В начале ноября клуб заявил о прекращении существования и снятии с Суперлиги. Однако спустя пару дней руководство сообщило, что некие спонсоры помогут продержаться до конца года.

Тогда же воронежские власти заявили о готовности увеличить финансирование, если «Воронеж» сможет привлечь порядка 60% частных средств. На фоне этих событий команду покинул директор Александр Стребков и несколько игроков. Новый управленец Вячеслав Цемер провел переговоры с областным министром физкультуры и спорта Павлом Чибисовым, в ходе которой подтвердилось распределение бюджета «Воронежа», 40% из которого составляла бы господдержка. При этом спонсоры должны были предоставить клубу 90 млн руб.

По оценкам сторон, для участия в Суперлиге бюджет «Воронежа» должен составлять около 150 млн руб. В минспорта отмечали, что облправительство к моменту встречи господ Цемера и Чибисова уже выделило 35 млн, а также предоставило Ддворец спорта имени Меркулова для тренировок и игр (источники Guide в региональной власти оценили косвенные затраты на это еще в 20 млн). При этом средства области тратились на экипировку, логистику и проживание в других городах, но не на зарплату.

Последний матч клуба состоялся в рамках Кубка России на домашней арене 24 декабря: «Воронеж» проиграл челябинскому «Динамо-Сунгуль». После соревнований в соцсетях команды было опубликовано видео, где главный тренер Валерий Калараш пожелал спортсменам «удачи на новых местах». На тот момент официально о закрытии клуба не сообщалось.

В минспорте сообщили, что руководство «Воронежа» так и не смогло привлечь необходимую сумму спонсорских средств: «Фактически клуб за нынешний сезон привлек лишь 12 млн руб. Для поиска спонсоров давалось время, но никаких подтверждающих документов так и не предоставлено. А после заявлений руководства клуба по завершении сегодняшней встречи ситуация прояснилась окончательно». В ведомстве также заявили, что областной бюджет «не может и не должен быть практически единственным источником финансирования любого клуба, играющего в высшем российском дивизионе». В качестве успешного примера был приведен футбольный «Факел».

В конце декабря «Воронеж» уведомил Федерацию гандбола России (ФГР) о снятии с чемпионата. В январе ФГР исключила клуб из состава Суперлиги, аннулировав результаты матчей с воронежцами. К концу года бывшие игроки уже подписали новые контракты.

Таким образом, уже дважды в XXI веке воронежский гандбол оказался на грани краха — и оба раза из-за проблем с финансированием. Однако «Энергия» поначалу опустилась в Высшую лигу, а «Воронеж» сразу же прекратил существование, не возвращаясь в нее.

Попытка №3 Другая команда из Воронежа — футбольный «Факел» — в своем втором сезоне в РПЛ снова оказалась на грани вылета. После трехмесячного зимнего перерыва, на который клуб ушел с солидным отрывом от конкурентов по нижней части турнирной таблицы, в марте были две ничьи и одна победа, а в апреле футболисты проиграли четыре раза подряд, после чего их покинул главный тренер Сергей Ташуев, только-только продливший контракт. Свой уход он объяснил семейными обстоятельствами.

Дальнейшие матчи «Факел» проводил под руководством Игоря Черевченко. Ярких побед не было, пока в последнем туре не был обыгран грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Тогда же было установлено сразу два рекорда— впервые клуб остался в РПЛ на третий сезон и занял самое высокое, 11-е, место в своей истории. Во многом, впрочем, это было обусловлено созданным при Сергее Ташуеве запасом прочности и полном отсутствии мотивации на победу у грозненцев.

Перед третьим сезоном команда с традиционно самым скромным бюджетом в РПЛ существенно обновилась — ушли шесть игроков, пришли также шесть. Сменилась и арена: на время реконструкции основной 20-тысячной площадки Центрального стадиона профсоюзов клуб переехал на реконструированный «Факел» на 10 тыс. мест. Но в начале сезона клуб три раза проиграл и добился одной ничьей, оказавшись на последнем месте. Игоря Черевченко на посту главного тренера сменил Дмитрий Пятибратов, возглавлявший тренерский штаб «Факела» в первом сезоне в РПЛ с сентября 2022 по апрель 2023 года.

В 14 прошедших играх под его руководством клуб два раза победил, пять раз проиграл, семь раз сыграл вничью. При этом «Факел» трижды обращался в экспертно-судейскую комиссию для рассмотрения спорных эпизодов в матчах с «Химками», московскими «Локомотивом» и «Динамо», но эксперты сочли работу судей верной. Кроме того, команда вылетела из Кубка России.

К нынешнему перерыву «Факел» остался в зоне стыковых матчей на 14-м месте с отрывом от зоны вылета в одно очко. Состав также начал обновляться, в том числе ушел лучший бомбардир Евгений Марков. Следующая игра воронежцев, на которой они вновь встретятся с «Химками», состоится 2 марта.

Тульское Черноземье Самый титулованный клуб Черноземья — волейбольное «Белогорье» — в 2024 году продолжил играть домашние матчи в Туле, куда переехал из-за сложной оперативной обстановки в своем регионе. Это не помешало команде вернуться в лидеры Суперлиги. Клуб в том числе стал единственным, дважды обыгравшим действующего чемпиона России «Зенит-Казань».

В полуфинале Суперлиги «Белогорье» сыграло серию из четырех матчей с московским «Динамо», лишь один раз одержав победу, однако в серии за третье место белгородцы трижды обыграли новосибирский «Факел» и впервые с 2016 года стали призерами.

В сезоне 2024/25 «Белогорье» к началу февраля в 22 играх победило 17 раз и проиграло пять, занимая третье место. При этом клуб распрощался с Кубком России, дважды уступив новосибирскому «Локомотиву», который пока занимает вторую строчку в Суперлиге.

Один из лидеров женского отечественного баскетбола курское «Динамо» в этом году также переехал в Тулу — и также из-за неспокойной обстановки дома: регион не просто подвергается обстрелам и атакам беспилотников, но и частично захвачен украинскими войсками.

В новом городе баскетболистки играют с начала сезона 2024/25, а прошлый они еще проводили матчи в Курске. По итогам того розыгрыша «Динамо» заняло третье место в Премьер-лиге, однако, в отличие от результата «Белогорья», этот можно рассматривать как неудачный: с сезона 2016/17 курянки всегда играли в финале, чаще всего занимая вторые места, а в сезоне 2021/22 им удалось завоевать золото.

Принципиальный соперник курского клуба — команда УГМК из Екатеринбурга. Уже в 2025 году они снова сошлись в очередном финале Кубка России, где уступило «Динамо». С сезона 2015/16 курский клуб выигрывал каждый второй Кубок, но уже трижды оставил трофей в Екатеринбурге.

В новом сезоне Премьер-лиги «Динамо» успешно завершило первый раунд и теперь будет бороться за призовые места. На начало февраля клуб занимает третью строчку, а лидер УГМК опережает курянок на шесть очков. n

Анастасия Колпачева