Пушилин: ВСУ перебросили в Донбасс две бригады с курского направления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск и на юг ДНР две бригады с курского направления. Так украинская армия пытается залатать дыр», образовавшиеся на этих оперативно-тактических направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: @pushilindenis Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: @pushilindenis

«По той информации, которая у меня есть, точно известно, по крайней мере, о двух бригадах, которые были переброшены на красноармейское и на великоновоселковское направление (с курского направления.— "Ъ")»,— сказал господин Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

В воскресенье Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области. Оно расположено в Суджанском районе, в 4,5 км от границы с Украиной. Накануне ведомство сообщило, что армия освободила деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина к северу от Суджи в Курской области.

8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что армия России начала масштабное наступление в Курской области. По его словам, служащие группировки войск «Север» «оживили каждое направление» фронта.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.

О ситуации в регионе — в материале «Заготовка для котла».