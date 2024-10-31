ПО далеким нанометрам

В 2030 году Минпромторг рассчитывает начать разработку программного обеспечения (ПО) для проектирования процессоров с топологией 16 нм, которая еще не освоена в РФ. Участники рынка заинтересованы в подобном софте, но отмечают, что для его создания необходимо взаимодействие с действующими производствами — как для тестирования ПО, так и получения необходимых параметров техпроцессов. Они также сомневаются в реалистичности сроков, заложенных министерством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минпромторг намерен с 2030 до 2032 года разработать системы автоматизированного проектирования (САПР, используются для проектирования процессоров, печатных плат и т. д.) для разработки процессоров с топологией 16 нм. Это отражено в «дорожной карте» Минпромторга по развитию российских САПР электроники и микроэлектроники до 2030 года, представленной директором департамента цифровых технологий министерства Владимиром Дождевым на конференции «Микроэлектроника-2024» в конце сентября.

Как сообщили “Ъ” в Минпромторге, первоочередная задача «дорожной карты» — освоение инструментов проектирования для технологических процессов, освоенных в РФ. Однако «базовые инструменты, которые будут разработаны на первых этапах выполнения "дорожной карты", возможно будет адаптировать для работы со средствами проектирования не только существующих отечественных производств, но также и других фабрик с техпроцессами ниже 28 нм»,— говорят в Минпромторге.

Общие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по «дорожной карте» должны составить 54,6 млрд руб. до 2030 года, а ожидаемая выручка достичь 7,2 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. от программ для разработки микросхем (см. “Ъ” от 26 сентября).

На данный момент в РФ доступно производство процессоров с топологией 180 нм и 90 нм, обе линии освоены фабрикой «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент»). Отечественные дизайн-центры сейчас используют софт зарубежных Synopsys и Cadence для проектирования чипов. Среди международных фабрик с освоенным техпроцессом на 16 нм работает тайваньская TSMC. До начала конфликта на Украине все отечественные разработчики, такие как «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис» и др., производили свои изделия на этой фабрике. Также топология 16 нм освоена на фабриках Intel в США и китайской SMIC.

Гендиректор «Байкал Электроникс» (разработчик процессоров «Байкал») Андрей Евдокимов заявил, что их компания заинтересована в разработке ПО для проектирования процессоров 16 нм. «Подобное ПО в теории может быть востребовано в дружественных странах, где делают ставку на альтернативное западному программное и аппаратное обеспечение»,— подчеркивает он. Но, несмотря на имеющиеся разработки, компании придется «заново проектировать процессоры», так как каждая фабрика имеет собственные уникальные технологические процессы, добавляет он. В 2021 году «Байкал Электроникс» получил от Минпромторга 5,6 млрд руб. на разработку серверного процессора Baikal-S2 (12 нм) для тайваньской TSMC (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года). Там производились серверные чипы первого поколения Baikal-S с топологией 16 нм. После отказа тайваньской фабрики сотрудничать с РФ «Байкал Электроникс» заморозил выпуск этих процессоров (см. “Ъ” 16 июня 2022 года).

Использование новых САПР может повлечь за собой необходимость изменений в дизайне процессоров, признает заместитель гендиректора по маркетингу компании МЦСТ (разрабатывает процессор «Эльбрус») Константин Трушкин. «Но считаем, что развитие САПР подобного класса необходимо поддерживать независимо от того, где будут находиться сами фабрики для производства»,— добавляет он.

Геннадий Красников, президент РАН, в интервью ТАСС 28 сентября: «Для специалистов сам по себе топологический размер абсолютно ничего не говорит, потому что надо знать, к какой технологии он относится. Скажем, мобильный телефон — там процессор действительно семь нанометров».

Для проектировки САПР для процессоров необходим физический доступ на фабрики с соответствующей топологией как для тестирования софта, так и получения необходимых параметров техпроцессов, напоминает заместитель гендиректора по научной работе АО «СиСофт девелопмент» Михаил Бочаров. Сейчас российские разработчики в основном работают на иностранных САПР, говорит собеседник “Ъ” на рынке микроэлектроники. По его оценке, в перспективе ближайших лет долю использования отечественных решений можно увеличить примерно в два раза.

Планы Минпромторга по разработке САПР на 16 нм за два года (2030-2032) выглядят сомнительно, так как на проектировку подобного софта нужно минимум пять лет, отмечает основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович. Он также добавил, что современные САПР усложняются ежегодно за счет технологического прогресса.

Тимофей Корнев