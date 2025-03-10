На полях снабжений
Украина стала мировым лидером по импорту вооружений и военной техники
Украина стала крупнейшим в мире импортером вооружений и военной техники, обогнав прежних лидеров (Индию, Пакистан и страны Персидского залива). Такие выводы содержатся в новом докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Кроме того, из обзора следует, что США продолжают наращивать свою долю глобального экспорта вооружений и достигли показателя в 43%. Впрочем, в «Рособоронэкспорте» “Ъ” сказали, что у института нет доступа к достоверной информации об экспорте российского оружия и на самом деле интерес к нему в мире сейчас «высочайший».
Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanized Brigade / AP
В понедельник SIPRI обнародует обзор мирового рынка экспорта вооружений и военной техники (“Ъ” ознакомился с ним заранее). Такие доклады институт публикует ежегодно, сравнивая показатели прошедшей пятилетки (на сей раз это 2020–2024 годы) с предыдущей (2015–2019). Главная новость доклада этого года: Украина впервые стала крупнейшим в мире импортером вооружений. Ее снабжают 35 государств мира (SIPRI учитывает в своих расчетах сам факт поставок вооружений вне зависимости от того, были ли они куплены, приобретены в кредит или переданы безвозмездно). В первой тройке поставщиков оружия и техники на Украину США (45% поставок), Германия (12%) и Польша (11%).
Выйдя на 8,8% импорта всего экспортируемого в мире оружия, Украина по этому показателю обогнала таких традиционных лидеров, как Индия, Катар, Саудовская Аравия и Пакистан.
По сравнению с 2015–2019 годами импорт вооружений Украиной в 2020–2024 годы увеличился почти в 100 раз. В итоге она оказалась единственной европейской страной в первой десятке мировых лидеров по импорту вооружений, хотя многие европейские страны—члены НАТО за минувшие годы также заметно нарастили импорт вооружений.
Изменилась, как утверждается в докладе, и первая тройка стран—экспортеров вооружений. Согласно ему, у США уже 43% рынка (что на 1% больше предыдущего показателя). А вот на втором месте с 9,6% якобы расположилась Франция. В прошлогоднем докладе эксперты SIPRI хотя тоже ставили ее на второе место, но с оговорками, поскольку и она, и Россия, по их оценке, занимали по 11% рынка (см. “Ъ” от 11 марта 2024 года). Теперь же на Россию, по их оценке, приходится лишь 7,8% рынка. На четвертом и пятом местах в мире по экспорту вооружений Китай и Германия соответственно. Их показатели за минувшие пять лет, по оценке SIPRI, тоже снизились.
США, как следует из доклада, в 2020–2024 годах поставляли вооружения в 107 стран, Франция — в 65, а Россия — в 33.
По сравнению с 2015–2019 годами США нарастили свою долю мирового рынка экспорта вооружений с 35% до 43% — прежде всего за счет поставок в Европу (в том числе на Украину). При этом, как ожидают составители обзора, этот показатель и далее продолжит расти, поскольку у США много контрактов с европейцами, поставки по которым еще не состоялись. Так, на конец 2024 года европейские страны дополнительно заказали у США 472 боевых самолета и 150 вертолетов.
Россия же, как утверждается в докладе, опустилась с 21% до 7,8% в прошедшую пятилетку по сравнению с предыдущей. «Снижение, вероятно, связано прежде всего с решением России отдать предпочтение производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не для экспорта, последствиями многосторонних торговых санкций, введенных против России, и усилением давления со стороны США и их союзников на государства, желающие приобрести российское оружие»,— полагают авторы доклада.
Всего же, по подсчетам SIPRI, в 2020–2024 годах 64 государства поставляли основные виды вооружений за рубеж. Под этим термином SIPRI подразумевает боевые самолеты и вертолеты, корабли, зенитные ракетные комплексы, танки, бронированные транспортные средства, а также артиллерию. Импортировали эти виды вооружений 162 страны.
Российские эксперты всегда призывали воспринимать доклады SIPRI с определенной долей скепсиса, поскольку институт опирается исключительно на данные из открытых источников, в то время как и до 2022 года далеко не вся информация о заключенных Россией оружейных контрактах публиковалась.
Сейчас же в «Рособоронэкспорте» (единственном в России государственном посреднике по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения) “Ъ” заявили, что перестали воспринимать аналитику SIPRI всерьез в связи с «добровольным вхождением стокгольмского института в обойму антироссийских организаций».
«У института не было, нет и никогда не будет доступа к достоверным данным об экспорте российского оружия — эту информацию не найти в открытых источниках, она является закрытой,— сказали “Ъ” в организации. И добавили: — Преимущества российского оружия сегодня весь мир видит не в рекламных буклетах, а наглядно — на поле боя. Интерес к нашей продукции на мировом рынке вооружений высочайший».
В конце февраля в Объединенных Арабских Эмиратах завершилась крупная международная выставка вооружений, на которой российские компании представили сразу несколько образцов военной техники, разработанной или модернизированной с учетом опыта специальной военной операции (СВО). На российскую оборонную продукцию, по словам экспертов, сформирован уверенный отложенный спрос, реализация которого будет зависеть от итогов СВО и темпов перевооружения российской армии (см. “Ъ” от 24 февраля).