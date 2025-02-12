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Коммерсантъ FM
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Воентех в ударе

Объем рынка военных технологий дорос до 300 млрд рублей

Отечественный рынок военных технологий в прошлом году впервые достиг 300 млрд руб., более трети из которых пришлось на беспилотные летающие аппараты (БПЛА), а еще около 10% — на сегмент средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным аналитиков, в ближайшие пять лет рынок может удвоиться, в том числе за счет смежных направлений — медицины и инфраструктуры. Однако развитию коммерческого рынка воентеха в России может препятствовать дефицит частных инвестиций, в то время как в мире вложения в военные технологии и смежные направления являются стратегическим фокусом не только для государств, но и для венчурных фондов.

Российский рынок военных технологий быстро подрастает

Российский рынок военных технологий быстро подрастает

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский рынок военных технологий быстро подрастает

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По оценке инвестфонда ЭРА (входит в группу Промсвязьбанка, ПСБ), объем рынка военных технологий (воентеха) в РФ в 2024 году составил 300 млрд руб., рассказали “Ъ” в фонде. Ключевыми сегментами стали БПЛА — более 100 млрд руб.— и средства РЭБ — около 30 млрд руб. По этим сегментам объем выручки вырос более чем в два раза, говорят в ЭРА, не раскрывая данных по другим сегментам, а также объем рынка за 2023 год.

«Рынок военных технологий в России демонстрирует устойчивый рост. В этом году ключевыми направлениями для развития будут автоматизированные БПЛА, средства РЭБ, биомедицина, робототехника, искусственный интеллект»,— считает директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Владимир Мужельский. С оценкой инвестфонда соглашается директор по аналитике Фонда суверенных технологий НТИ Виталий Сметанин. Он добавляет, что также значительный рост показали и связанные с воентехом образовательные и инфраструктурные проекты.

Сейчас рынок воентеха растет в первую очередь за счет увеличения объема поставок различных изделий, объясняет представитель воентех-проекта «Локтар». Из-за того что это «сложные технические средства», в ближайшее время «помимо указанных направлений ожидаются развитие и кратный рост поставок средств цифровой связи, а также ПО, которое позволит завязать применяемые средства в понятные и эффективные системы управления на различных уровнях».

В целом с 2022 года ежегодно рынок растет «существенно», подтверждают в инвестгруппе Kama Flow. По их прогнозу, в ближайшие пять лет рынок может удвоиться, что соответствует средним темпам роста на уровне 20–30% в год. В группе оценивают «расширенный рынок воентеха», который включает смежные секторы, например военную медицину и образование, рынок электроники и телекоммуникаций, в 500 млрд руб.

Воентех в мире становится локомотивом для технологических разработок благодаря активному инвестированию в него государств, объясняет основатель Dsight Арсений Даббах. «Сейчас отрасль военных технологий переживает бум и в США, и в других странах — даже тех, которые не участвуют в конфликтах. Многие разработки могут быть использованы и после окончания военных действий, например медицинские технологии, системы протезирования. Разработки создают сетевой эффект»,— объясняет он.

При этом рынок воентеха остается крайне закрытым и фрагментированным, разделяясь на три ключевых сегмента: гособоронзаказ, прямые закупки оборудования и аппаратуры военизированными и прочими структурами, а также закупки гражданскими силовыми министерствами, объясняет партнер Kama Flow Евгений Борисов. «В ведущих странах — США, Израиле, Китае — инвестиции в военные технологии и смежные направления являются стратегическим фокусом не только для государств, но и для венчурных фондов»,— говорит он. В январе текущего года Bloomberg со ссылкой на данные PitchBook сообщало, что с 2021 года инвесторы вложили более $130 млрд в воентех-стартапы, что превышает показатели прошлых четырех лет более чем в два раза.

Сейчас развитию коммерческого рынка воентеха в России препятствует отсутствие механизмов привлечения частных инвестиций, поскольку «государство занимает более консервативную позицию в отношении частного капитала в этом секторе», говорит Евгений Борисов.

Основным сдерживающим фактором может стать отсутствие частных капиталов: фонды не готовы инвестировать в такое направление, говорит Арсений Даббах. Также развитию рынка препятствуют его закрытость и секретность, в условиях которых приходится работать компаниям, говорит он.

Алексей Жабин

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