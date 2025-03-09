ТАСС: у вице-губернатора Вологодской области и его сообщника изъяли 50 млн руб.

Во время обысков у вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова были изъяты 50 млн руб. наличными. Об этом сообщает ТАСС. Чиновников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Алексеев

Фото: mos.ru Денис Алексеев

Фото: mos.ru

«При обыске у фигурантов уголовного дела были выявлены и изъяты денежные средства в размере 50 млн руб. наличными, после этого им официально было предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере»,— сообщил источник агентства.

По версии обвинения, чиновники потребовали 100 млн руб. от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Их задержали в феврале в помещении регионального представительства при получении 30 млн руб. от предпринимателя. Как считают следователи, это была лишь часть незаконного вознаграждения на общую сумму 100 млн руб. 26 февраля Басманный суд Москвы арестовал их до 24 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «Из вологодских лесов выросла столичная взятка».