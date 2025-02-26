Из вологодских лесов выросла столичная взятка

Как стало известно “Ъ”, неустановленные сотрудники правительства Вологодской области фигурируют в уголовном деле арестованных в среду вице-губернатора региона Дениса Алексеева и главы областного представительства в Москве Кирилла Бочарова. Следователи ГСУ СКР обвиняют их в вымогательстве взятки в 100 млн руб. от лесопромышленников за продление договора аренды лесных участков и общее покровительство. Половину суммы фигуранты успели получить, но под контролем оперативников ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вологодский вице-губернатор Денис Алексеев (справа) убеждал суд, что скрываться не собирается, но ему не поверили

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вологодский вице-губернатор Денис Алексеев (справа) убеждал суд, что скрываться не собирается, но ему не поверили

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ходатайства следователей ГСУ СКР об арестах Дениса Алексеева и Кирилла Бочарова были рассмотрены судьей Басманного райсуда Москвы Тимуром Вахрамеевым.

Оба обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на заседаниях заявили, что после задержания оперативниками ФСБ во вторник, 25 февраля, они почти не спали, и ссылались на плохое самочувствие. Их адвокаты, а также приехавшие в суд родные, включая пожилого отца 44-летнего Дениса Алексеева, просили отправить фигурантов под домашние аресты. Сам вице-губернатор заявил о проблемах со здоровьем, которые требуют еженедельного вмешательства врачей, иначе он едва передвигается, а в условиях СИЗО вообще может потерять возможность ходить. Защитники подследственных также предоставили множество благодарностей и грамот, выданных их доверителям.

«Я не сбегу!» — заверил господин Алексеев, отметив, что он финансово помогает спортсменам, а также раненным на СВО бойцам.

Один из адвокатов Дениса Алексеева Роман Глинин в суде особо подчеркнул, что отсутствуют доказательства получения взятки его подзащитным, а в должностных обязанностях вице-губернатора — «указанных в обвинении действий».

Впрочем, против задержанных играли как тяжесть обвинения в получении особо крупной взятки (от 8 до 15 лет заключения со штрафом), так и многочисленные аргументы следователей. Представители ГСУ СКР в своих ходатайствах упомянули, что в уголовном деле фигурируют возможные сообщники обвиняемых из числа «неустановленных сотрудников правительства Вологодской области», а сами они имеют связи как в федеральных правоохранительных органах, так и среди региональных силовиков. Кроме того, отмечалось, что обвиняемые совершили преступление «высокой степени опасности», которое дискредитирует правительство Вологодской области и демонстрирует пренебрежительное отношение к закону и правопорядку. Также говорилось, что господа Бочаров и Алексеев использовали в личных целях служебное положение и связи с крупным бизнесом, что, как прозвучало в суде, «по своему характеру является вызовом по отношению к обществу и государству и его основополагающим институтам».

Суд отправил обвиняемых в СИЗО на 1 месяц и 28 дней, отказав их защитникам в избрании более мягкой меры пресечения.

Адвокат Зелимхан Арапиев из московской коллегии адвокатов «Сед лекс» заявил “Ъ”, что защита обжалует решение об аресте в Мосгорсуде. «На мой взгляд, суд необоснованно отказал в домашнем аресте нашего подзащитного Дениса Алексеева в квартире отца в Одинцово и не учел множество положительных характеристик и благодарственных писем»,— сказал адвокат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, господа Алексеев и Бочаров были задержаны сотрудниками ФСБ России накануне. Заместителя губернатора — полномочного представителя губернатора и правительства области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве и полномочного представителя региона при президенте и правительстве РФ — после длительной разработки схватили с поличным сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

По версии следствия, еще в конце прошлого года в помещении представительства в Староконюшенном переулке Москвы Кирилл Бочаров и курировавший его деятельность Денис Алексеев выдвинули требование о передаче им взятки одному из руководителей вологодского АО «Березник» Сергею Попову. АО — крупное лесопромышленное предприятие, много лет успешно работающее в регионе. Оно позиционирует себя как «экологически ответственное, социально значимое и экономически целесообразное» предприятие по управлению лесами. На официальном сайте «Березника» сообщается, что у него имеется почти 50 тыс. га лесных угодий, а выработка древесины превышает 240 тыс. кубометров в год.

Однако некоторое время назад минприроды Вологодской области в одностороннем порядке расторгло договор аренды трех участков, на которых «Березник» вел вырубку еще с 2013 года. За возобновление договора и сохранение его условий, а также «общее покровительство» и участие АО в инвестиционных контрактах Вологодской области у господина Попова чиновники потребовали, как считают в СКР, 100 млн руб.

Предприниматель сначала ответил согласием, «рассчитывая на стабильную финансовую прибыль предприятия», но затем «осознал незаконность» выдвинутых ему требований и обратился в ФСБ.

31 января договор с лесопромышленниками был продлен, а 13 февраля в помещении представительства в Москве Кирилл Бочаров под контролем чекистов получил первый транш в 20 млн руб. (меченые купюры впоследствии были изъяты), а во вторник — следующие 30 млн. В суде следователи упоминали, что глава представительства был застигнут при получении денег. При этом защита вице-губернатора утверждала, что ему в руки деньги не передавались.

В свою очередь, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что не стоит связывать это дело «с работой Дениса Алексеева на Вологодчине». «К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения»,— добавил губернатор.

Эта позиция отчасти совпадает с мнением защиты о том, что арестованные чиновники якобы не могли влиять на принятие решений в лесной отрасли, а потому корректнее квалифицировать их действия не как взятку, а как мошенничество с целью «завладения» чужими средствами.

Сергей Сергеев, Мария Локотецкая, Алексей Соковнин