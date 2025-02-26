Чем известен задержанный вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев

Как стало известно «Ъ», за получение взятки задержан вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Алексеев

Фото: mos.ru Денис Алексеев

Фото: mos.ru

Алексеев Денис Анатольевич родился 30 января 1981 года в Москве. В 2007 году окончил Московский государственный университет сервиса по специальности «юриспруденция», в 2014-м — Институт образования и науки («финансы и кредит»), в 2017-м — МГИМО («экономика»), в 2021-м — РАНХиГС («государственное и муниципальное управление»).

С 2001 по 2014 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. В 2014–2017 годах проходил муниципальную службу в ОАО «Барвиха» (управление эксплуатацией жилого фонда) и ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» администрации Одинцовского района Московской области. По совместительству был депутатом Одинцовского муниципального района.

В 2017 году назначен начальником департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу. В 2020–2023 годах был заместителем руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы—руководителем контрактной службы.

С 2023 по 2024 год — заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы. В феврале 2024 года назначен заместителем губернатора Вологодской области, полпредом по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве.