Группировка войск «Север» в Курской области освободила три населенных пункта, сообщили в Минобороны. Российские военнослужащие заняли села Малая Локня и Черкасское Поречное, а также хутор Косица.

Населенные пункты расположены в Суджанском районе Курской области.

До этого Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. 8 марта ведомство заявило, что армия освободила деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина к северу от Суджи в Курской области.

Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление под Курском. Он заявил, что военнослужащие «оживили каждое направление» фронта. New York Post 7 марта писала, что ВСУ могут покинуть российский регион в течение двух недель. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа.