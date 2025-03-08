Российские войска 7 марта прорвали линию обороны ВСУ в районе курского города Суджа, из-за чего «семимесячная вылазка Украины» в Курскую область «находится на грани срыва», сообщает New York Post (NYP). По его данным, ВСУ могут покинуть российский регион в течение двух недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anatolii Stepanov / Reuters Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Издание ссылается на украинских чиновников. По их словам, вывод военнослужащих из Курской области может быть обоснован «ограничением доступа в регион и из него». Некоторые солдаты ВСУ, находящиеся в Курске, считают борьбу за сохранение контроля над российской территорией «политической» и отмечают, что операция «приводит к большему количеству потерь, чем того стоит».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны РФ сообщило, что российская армия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ. В феврале Владимир Путин заявил, что бойцы российские военнослужащие пересекли гoсударственную границу в Курской области и вышли на украинскую территoрию.

17 февраля Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Свердликово, 26 февраля — Орловки и Погребки, 27 февраля — хутора Никольский.