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Коммерсантъ FM
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NYP: ВСУ могут отступить из Курской области в течение двух недель

Российские войска 7 марта прорвали линию обороны ВСУ в районе курского города Суджа, из-за чего «семимесячная вылазка Украины» в Курскую область «находится на грани срыва», сообщает New York Post (NYP). По его данным, ВСУ могут покинуть российский регион в течение двух недель.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Издание ссылается на украинских чиновников. По их словам, вывод военнослужащих из Курской области может быть обоснован «ограничением доступа в регион и из него». Некоторые солдаты ВСУ, находящиеся в Курске, считают борьбу за сохранение контроля над российской территорией «политической» и отмечают, что операция «приводит к большему количеству потерь, чем того стоит».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны РФ сообщило, что российская армия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ. В феврале Владимир Путин заявил, что бойцы российские военнослужащие пересекли гoсударственную границу в Курской области и вышли на украинскую территoрию.

17 февраля Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Свердликово, 26 февраля — Орловки и Погребки, 27 февраля — хутора Никольский.

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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