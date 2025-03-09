Кирилл Якубовский не нашел за собой долгов

В Пресненском райсуде Москвы на процессе по делу о хищении $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings первым из обвиняемых дал показания один из бывших соучредителей компании, экс-совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилл Якубовский. Он рассказал о причинах выхода из холдинга и заявил, что не участвовал в заключении договоров займа с потерпевшими, которые ему приписывает следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Кирилл Якубовский на заседании суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бизнесмен Кирилл Якубовский на заседании суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В суде экс-соучредитель V.M.H.Y. Holdings Кирилл Якубовский выступал больше трех с половиной часов без перерыва. Посетовав на то, что с тех пор, как дело начали слушать три раза в неделю, он потерял несколько килограммов, фигурант заявил, что вину в особо крупном мошенничестве, да еще в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он не признает. В нее, по версии следствия, также входили находящаяся под домашним арестом глава дочерней компании холдинга ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова и два экс-совладельца V.M.H.Y. Holdings — Павел Масловский (бывший совладелец АО «Покровский рудник» и сенатор от Амурской области) и Андрей Вдовин. Первый заключен в СИЗО, второй уехал в Германию, которая затем отказала в его выдаче.

Господин Якубовский рассказал, что с Андреем Вдовиным познакомился в 1989 году, когда они учились в одной группе в Московском финансовом институте. Позже оба познакомились с Павлом Масловским — его компания «Токур-золото» была клиентом банка «Азия Траст», в московском филиале которого Вдовин и Якубовский работали. Когда предприниматель вместе с партнером британским бизнесменом Питером Хамбро выкупили у МДМ-банка Экспо-банк, господин Вдовин стал председателем правления, а господин Якубовский — его замом.

Подсудимый отметил, что инвестиции в кредитное учреждение оказались успешны: купленный за $4 млн Экспо-банк через пять лет был продан британскому холдингу Barclays Bank PLC за $745 млн.

«Следователь, однако, в обвинительном заключении называет продажу банка "сомнительной сделкой", которая плохо повлияла на меня с точки зрения нравственности, чувства долга и совести, поскольку вселила в меня ложную уверенность в моих высоких профессиональных качествах, деловой репутации успешного банкира и бизнесмена»,— возмущался в суде господин Якубовский.

По его словам, продав акции Экспо-банка в 2008 году, Андрей Вдовин, Павел Масловский, Питер Хамбро и он сам вложили по $50 млн, всего около $200 млн, в V.M.H.Y. Holdings Limited, зарегистрированный на Кипре. Холдинг получил название по первым буквам фамилий создателей. По данным господина Якубовского, в 2008–2014 годах холдинг владел различными активами, среди которых Private bank, латвийский Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank), Азиатско-Тихоокеанский банк, страховая компания «Гелиос», недвижимость, акции сети супермаркетов «Азбука вкуса», а также занимался инвестпроектом по строительству бизнес-центра «Голден Гейт».

Фигурант заявил, что «Азбука вкуса» (АВК) и банки были «суперприбыльными» проектами и если бы не валютный кризис 2014 года, то АВК вышла бы на IPO. Он выразил несогласие с утверждением следствия в том, что компания V.M.H.Y. являлась «финансовой пирамидой», а ее деятельность еще в 2011 году была заведомо убыточной, вследствие чего в 2016 году у холдинга не оказалось денег для возврата по договорам займа и выплаты высоких процентов потерпевшим, среди которых был экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков, вложивший порядка $30 млн (скончался в январе 2024 года, его интересы в суде представляет вдова Наталья Чекмарева).

Фигурант отметил, что при проведении экспертиз следствие не учло упомянутые им российские активы компании, стоимость которых «всегда была выше размера ее обязательств».

Напомним, что, по версии следствия, принадлежавшие потерпевшим (ими признаны три физлица, включая Михаила Вишнякова, и пять юрлиц) $126 млн (4,36 млрд руб. по курсу того времени) сообщники похитили, скрыв факт выхода господина Якубовского из числа бенефициаров V.M.H.Y. в 2014 году. Тогда ему было выплачено около $41 млн, а также передан в единоличное владение комплекс «Голден Гейт», который теперь арестован. Следствие полагает, что выход из холдинга господина Якубовского был формальным и он продолжал участвовать в деятельности компании.

Однако бизнесмен в суде заявил, что это не так, а инвестпроект по строительству бизнес-центра ему достался с кредитом Сбербанка на 1,6 млрд руб., который он позже погасил за счет собственных средств. «Даже следствие в своих экспертизах не находит ни одной проводки, ни одной трансакции, ни одного документа, что V.M.H.Y. финансировал строительство "Голден Гейт" из денежных средств, полученных от заимодавцев»,— указал господин Якубовский.

Он утверждал, что перед выходом из холдинга «лично встретился со всеми заемщиками, чьи денежные средства привлекал, сообщил им о выходе из V.M.H.Y. Holdings Limited, предложил им вернуть денежные средства и с их согласия вернул, как и было прописано в соглашении о выходе». При этом бизнесмен заявил, что не имел отношения к заключению договоров займа с другими указанными в деле потерпевшими, которые были клиентами M2M Private bank (отозвана лицензия в декабре 2016 года). Подсудимый сказал, что большую часть потерпевших, за исключением Михаила Вишнякова, он знал формально, отметив, что со всеми ними, и особенно с Вишняковым, дружил Андрей Вдовин, который взял на себя «главенствующую роль» в бизнесе.

Господин Якубовский поведал, что его выходу из холдинга и прекращению дружбы с господином Вдовиным предшествовал разрыв с его первой супругой Еленой Якубовской, которая дружила с женой друга Софией.

По словам подсудимого, господин Вдовин и его жена встали на сторону его первой супруги. «У меня в течение нескольких лет подряд родилось несколько детей, как говорится, спортсмены шли очко в очко,— пошутил господин Якубовский, являющийся отцом пятерых детей.— Я активно общался с детьми и меньше времени уделял работе. Они все меня забанили и решили, что со мной не надо общаться». По словам подсудимого, в итоге отношения с господином Вдовиным стали «чисто формальными», а разногласия к подходу в бизнесе привели к тому, что в конце 2013 года тот предложил ему выйти из холдинга, что и было сделано в мае 2014 года. «Еще раз повторю, что я вину не признаю, никого не обманывал и не причастен к тому, что потерпевшие не смогли вернуть свои денежные средства в полном объеме»,— заключил господин Якубовский, подчеркнув, что не участвовал в деятельности холдинга после выхода из него, а звонил в 2016 году в M2M Private bank по просьбе бывших клиентов «по старой памяти», так как на их обращения там не отвечали.

Отвечать на вопросы прокурора и других участников процесса подсудимый отказался.

Мария Локотецкая