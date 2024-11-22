Подсудимые назвались потерпевшими

Пресненский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского. Вместе с золотопромышленником Павлом Масловским, а также предпринимателем Светланой Безруковой его обвиняют в хищении в 2011–2015 годах $126 млн (или 4,3 млрд руб. по курсу тех лет) у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Последняя, как считает следствие, по сути оказалась финансовой пирамидой. Вину в мошенничестве фигуранты не признали и заявили, что стали жертвой «оговора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Якубовский назвал себя и других подсудимых потерпевшими

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Кирилл Якубовский назвал себя и других подсудимых потерпевшими

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Несмотря на то что уголовное дело поступило в суд еще в июне этого года, слушать его по существу суд начал только сейчас, поскольку ранее защита ходатайствовала о передаче его из столичных судов в Санкт-Петербург. Однако Верховный суд России 9 августа просьбу об изменении подсудности отклонил и предписал дело Пресненскому суду.

Туда подсудимых — бывших соучредителей компании V.M.H.Y. Holdings Кирилла Якубовского и Павла Масловского (экс-совладелец АО «Покровский рудник» и экс-сенатор от Амурской области) доставили из СИЗО под конвоем. Третья фигурантка — гендиректор дочерней компании холдинга — ООО «ППФИН Регион» — Светлана Безрукова, находящаяся под домашним арестом, приехала на процесс сама.

Адвокат Кирилла Якубовского Виктория Бурковская потребовала вернуть дело прокурору, утверждая, что в обвинительном заключении указаны недостоверные сведения о компаниях потерпевших — Ari Solutions Corp и Ashaja Investments Limited, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Они, как заявила адвокат, были ликвидированы еще в ходе следствия. Также защита господ Якубовского и Масловского просила перевести их под домашние аресты или запреты определенных действий. Однако судья все просьбы отклонила, указав, в частности, что нарушений при составлении обвинительного заключения не установлено, а доводы защиты подлежат проверке в ходе процесса. После этого адвокаты атаковали суд серией других ходатайств, которые, впрочем, также не нашли поддержку судьи.

Лишь в начале седьмого вечера было обнародовано обвинительное заключение. Из него следовало, что все трое подсудимых входили в организованную группу, создателем которой следствие называет Павла Масловского.

Он, по словам прокурора, «не позднее 21 ноября 2011 года» вовлек к нее своих бизнес-партнеров и совладельцев холдинга V.M.H.Y. Group Кирилла Якубовского и Андрея Вдовина. Последний также являлся соучредителем Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и сети магазинов «Азбука вкуса» и наряду с господином Якубовским руководил и был фактическим собственником латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лишен лицензии в декабре 2016 года).

Как полагает обвинение, именно клиентов этих двух банков, имевших на счетах крупные валютные вклады, подсудимые убедили стать инвесторами головной компании холдинга V.M.H.Y. Holdings Limited. Им обещали 9–10% годовых в валюте, если те профинансируют ее проекты в различных сферах бизнеса, основными из которых являлись АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт».

Инвесторами стали экс-советник предправления Экспобанка и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков, а также предприниматели Рустэм Магдеев, Александр Сазонов, Юрий Потоцкий и Александр Козлов. С 21 ноября 2011 года по 20 апреля 2015 года они перечислили как от себя лично, так и со счетов принадлежащих им ЗАО «Международный коммерческий союз», Breavy Limited, New Union International Investment Limited, Orensia Holding Ltd, Ari Solutions Corp., Ashaja Investments Limited и Bronzeway Holdings Limited от $790 тыс. до $29,8 млн. Какое-то время проценты по договорам займа выплачивались, но осенью 2016 года выплаты прекратились.

Следствие пришло к выводу, что компания V.M.H.Y. не имела источников дохода, достаточных для возврата денег по договорам займа и выплаты высоких процентов, а первоначальные платежи производились за счет средств новых инвесторов.

Принадлежавшие потерпевшим $126 млн, или 4,368 млрд руб. по курсу тех лет, соучастники похитили, выведя деньги по фиктивным договорам займа на счета Андрея Вдовина, а также подконтрольных фигурантов юридических лиц за рубеж. Сам господин Вдовин, которому обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было предъявлено заочно, скрылся. Германия отклонила запрос Генпрокуратуры России о его экстрадиции, сочтя, что в деле речь идет о гражданско-правовых отношениях.

Обвинительное заключение также гласило, что соучастники скрыли от инвесторов факт выхода господина Якубовского из числа бенефициаров V.M.H.Y. в мае 2014 года, когда ему было выплачено около $41 млн, а также передан в единоличное владение комплекс «Голден Гейт».

В рамках дела потерпевшие, которыми по делу были признаны семеро юридических лиц, а также вдова не дожившего до суда господина Вишнякова Наталья Чекмарева, предъявили шесть исков на сумму причиненного им ущерба. А суд наложил арест на здание «Голден Гейт», в котором расположены 412 помещений, в том числе принадлежащий господину Якубовскому хостел Netizen-Римская, и помещение одноименного хостела в Санкт-Петербурге.

Подсудимые вину не признают. Так, господин Масловский заявил, что считает себя скорее потерпевшим. «Действительно, я послушал господина Вдовина и инвестировал $50 млн в это предприятие — V.M.H.Y.»,— сказал подсудимый. Он заявил, что, став в декабре 2011 года сенатором, прекратил заниматься бизнесом и «уступил право требования по вложенным деньгам» другим лицам (как пояснил позже защитник подсудимого, своему сыну Алексею Масловскому). По словам фигуранта, потеряв деньги, он не стал обращаться в суды, «потому что понимал, что такова экономическая ситуация». Свой арест и нахождение под стражей в течение четырех лет фигурант, ранее осужденный по другому делу на 5,5 года (этот срок он уже отсидел), связал с желанием завладеть его бизнесом. «Недобросовестные ребята захотели получить контроль за добывающей компанией, им это удалось — добыча упала, 13 человек (после катастрофы.— “Ъ”) похоронили»,— заявил фигурант и неожиданно попросил судью разрешить ему визит к стоматологу. «Мне уже нечем жевать!» — сказал он.

Кирилл Якубовский также заявил, что не имел отношения к заключенным с инвесторами соглашениям и считает себя «жертвой оговора». «Я, так же как Масловский, был инвестором в этом проекте и тоже потратил $50 млн и вышел из этой компании летом 2014 года»,— сказал он.

Фигурант опроверг утверждение следствия о том, что компании, в которые предлагалось вкладывать деньги, были заведомо убыточными. «Они до сих пор работают, а многие люди ходят в "Азбуку вкуса"»,— заметил господин Якубовский. Он назвал «личной трагедией» свой выход из холдинга и прекращение сотрудничества с людьми, с которыми он «работал более 20 лет».

Подсудимый отметил, что инвесторы холдинга продолжали получать высокие доходы до конца 2016 года, добавив, что некоторых из потерпевших он «вообще не знает». «Я буду доказывать свою невиновность»,— заявил Кирилл Якубовский. В свою очередь, Светлана Безрукова заявила, что никаких решений в V.M.H.Y. не принимала, а лишь выполняла «техническую роль в оформлении договоров займа».

Мария Локотецкая