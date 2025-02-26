Первым делом самолеты, а показания потом

Как стало известно “Ъ”, cкандальный поворот произошел на процессе по делу бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении $126 млн (или 4,3 млрд руб. по курсу тех лет) у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Допрошенный в суде пилот бизнес-джетов отказался от своих показаний, заявив, что следствие перепутало подсудимого с его тезкой — известным юристом и предпринимателем Дмитрием Якубовским (Генерал Дима), а также исказило его слова, в частности о полетах на частных самолетах актера Стивена Сигала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На процессе по делу Кирилла Якубовского свидетель заявил, что следствие спутало подсудимого с однофамильцем Дмитрием Якубовским Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Основатель холдинга Engelberg Industrial Group AG Дмитрий Якубовский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 На процессе по делу Кирилла Якубовского свидетель заявил, что следствие спутало подсудимого с однофамильцем Дмитрием Якубовским Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Основатель холдинга Engelberg Industrial Group AG Дмитрий Якубовский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

В Пресненском районном суде Москвы пилот Евгений Арсеньев выступил в качестве свидетеля защиты. Заняв место за трибуной, он заявил, что в конце января ему по WhatsApp позвонила женщина-следователь. Призвав к «гражданской ответственности», она просила его явиться в суд без повестки.

«А вы пришли?» — встрепенулась судья Ольга Киселькова. На что свидетель пояснил, что следователь перезвонила ему «буквально через два дня» и сказала: «Судья приняла решение вас не вызывать».

Продемонстрировав номер телефона звонившей суду (он, как заявили адвокаты, совпал с телефоном следователя Светланы Гончаровой), летчик признался, что был «в замешательстве», так как следователь также скинула ему на телефон копию его показаний в печатном виде и показания его коллег. Господин Арсеньев посетовал, что мог бы предъявить присланное, однако у женщины стояла функция автоудаления сообщений через семь дней.

По словам свидетеля, его сильно удивило то, что присланные показания были напечатаны, ведь летом 2023 года он давал показания следователю-мужчине, который записал их от руки. Пилот заявил, что в печатном виде показаний он не подписывал. «Подпись похожа на мою, но не моя»,— заявил свидетель.

Вместе с тем из оглашенных в суде показаний господина Арсеньева следовало, что в 2013–2017 годах он был командиром экипажей двух бизнес-джетов: вначале Embraer Legacy 600, а затем после его продажи — Gulfstream G450.

Причем, как якобы на следствии заявил пилот, первый самолет «был в прямом пользовании российских банкиров и бизнесменов Андрея Вдовина и Кирилла Якубовского».

По версии обвинения, бывшие совладельцы Экспобанка после его продажи стали бизнес-партнерами и совладельцами холдинга V.M.H.Y. Group. Следственный департамент МВД считает его финансовой пирамидой, обвиняя бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, золотопромышленника Павла Масловского и предпринимателя Светлану Безрукову в хищении путем мошенничества в 2011–2015 годах $126 млн у частных лиц и компаний. Следствие полагает, что деньги по фиктивным договорам займа ушли на счета Андрея Вдовина, а также на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц за рубеж. Господину Вдовину также вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако он скрылся в Германии, которая отказала в его экстрадиции. Следствие полагает: фигуранты еще в 2011 году знали, что деятельность компании V.M.H.Y. убыточна, но привлекали заемные средства, которые использовали в личных целях, в частности для полетов на Gulfstream G450, содержание которого ежегодно обходилось в €3 млн.

В ходе допроса в суде командир экипажа этого самолета заявил, что в его печатных показаниях следствие выдало «желаемое за действительное».

По словам господина Арсеньева, документы о владельцах самолетов пилотам вообще недоступны. «Мы имеем лишь документы, касающиеся полетов и регистрации воздушного судна»,— сказал он, пояснив, что страной приписки обоих бизнес-джетов была Аруба, государство в Карибском море.

Свидетель указал, что пилоты редко общаются с пассажирами, так как обязаны сидеть в кабине, а с господином Якубовским на допросе вообще вышла путаница. По словам Евгения Арсеньева, следователь на допросе не уточнил имя фигуранта. Между тем в свободное от работы время он как фрилансер летал на других бортах и перевозил совсем другого человека — Дмитрия Якубовского (по версии швейцарского журнала Bilanz он входит в 200 богатейших людей Швейцарии с личным состоянием 700–800 млн швейцарских франков). «Это такая яркая личность, что пилоты не могут его не помнить, потому что он часто заходит в кабину»,— пояснил свидетель.

В подсудимом Кирилле Якубовском он не признал своего пассажира, заверив, что его просто «не помнит». «Для меня это лицо неизвестно»,— сказал свидетель, отметив, что, направляясь в суд, думал, что «увидит другого Якубовского».

Он также возмутился тем, что следствие, на его взгляд, неверно интерпретировало его показания о голливудском актере Стивене Сигале, указав с его слов, что в 2016 году Андрей Вдовин якобы «подарил» артисту полет на бизнес-джете по маршруту Москва—Южно-Сахалинск—Владивосток—Братск—Москва.

«Откуда (взялся.— “Ъ”) подарок? Нам неизвестно, кто оплачивает эти рейсы! Все мы знаем, из чьих рук этот знаменитый актер получал паспорт (президента Владимира Путина.— “Ъ”). В конце концов, он сам состоятельный человек, который также может оплатить чартер для своих нужд»,— подытожил свидетель, отметив, что следователь настойчиво интересовался: «Ну это же был подарок?» — «Я ответил: ну, может быть, подарок, а может, и нет… Мы билеты не продаем и не выписываем!» — негодовал пилот.

Напомним, что в ходе процесса подсудимые Кирилл Якубовский, Павел Масловский и Светлана Безрукова вину не признали. Так, Павел Масловский заявил, что сам потерял вследствие экономического кризиса 2014 года $50 млн, вложенных в проекты V.M.H.Y.

А господин Якубовский отметил, что вышел из компании летом 2014 года и не имел отношения к соглашениям с инвесторами, фигурирующими в деле. По мнению бизнесмена, с помощью уголовного дела потерпевшие пытаются возместить потерянные средства за счет ареста и последующей продажи высоколиквидных активов, в частности принадлежащего ему офисно-гостиничного комплекса «Голден Гейт», а также доли компании V.M.H.Y. в «Азбуке вкуса».

Допрошенный вслед за пилотом гендиректор ООО «Азбука вкуса» Максим Кощеенко косвенно опроверг версию следствия о том, что компании, в которые совладельцы холдинга предлагали вкладывать деньги, были заведомо убыточными. Так, по его словам, «Азбука вкуса» успешно пережила экономический кризис 2014 года. «Стоимость ее чистых активов по консолидированной отчетности в прошлом году составила от 17 млрд до 40 млрд руб.»,— рассказал бизнесмен, отметив, что Кирилл Якубовский был активным членом совета директоров компании и продвигал много идей, в частности создание мини-маркетов АВК Daily.

Прекращение сотрудничества господ Вдовина и Якубовского гендиректор «Азбуки вкуса» объяснил разными взглядами на ведение бизнеса.

Мария Локотецкая