Бензин сливает соляру

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Коммерсантъ FM
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Нефтепродукты не повезут без очереди по железной дороге

Правительство пока не видит острой необходимости повышать приоритет перевозок нефтепродуктов по железной дороге, перемещая их из шестой в третью категорию очередности. Стимулировать поставки регуляторы готовы при проблемах с вывозом топлива с заводов, создающих риски дефицита. Участники рынка согласны, что очередность сейчас не основная задача. По их данным, существенные проблемы с перевозками нефтепродуктов прежде всего связаны с согласованием ОАО РЖД заявок на вывоз топлива с заводов, приемом грузов к перевозке и выгрузкой биржевым покупателям.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Необходимости повышать очередность перевозок нефтепродуктов по железной дороге пока нет. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, говоря о предложении перевести перевозки нефтепродуктов из шестой очереди правил недискриминационного доступа (ПНД) в третью. «Такие предложения есть со стороны нефтяных компаний, со стороны Минэнерго,— пояснил он.— Они рассматриваются с учетом действующих ПНД. Если будут проблемы со снабжением и вывозом нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, что будет влиять на внутренний рынок и на дефицит производства, в свою очередь, это будет влиять на цены. Тогда, естественно, мы будем, как в прошлом году, обеспечивать приоритетный вывоз». Сейчас такой острой необходимости нет, заявил господин Новак.

В прошлом году присвоение с марта нефтепродуктам третьей категории приоритета в рамках действовавших тогда временных правил очередности на железных дорогах (с 1 января заменены ПНД) привело к увеличению их перевозок — как оценивало ОАО РЖД при вводе этой меры, на 2,7 млн тонн. Но, поскольку увеличение отгрузки нефтяных грузов, в отличие от экспорта угля из Кузбасса, не санкционировано указом президента, на третью категорию в рамках ПНД эти грузы рассчитывать не могут.

В январе 2025 года на сети ОАО РЖД погружено 17,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, сообщала монополия.

При этом, уточняет собеседник “Ъ” в отрасли, на фоне низкой базы января 2024 года прирос экспорт в восточном направлении. В феврале перевозки топлива заметно просели. По данным ОАО РЖД, погрузка нефти и нефтегрузов сократилась в прошлом месяце на 9,9%, до 15,5 млн тонн. Впрочем, при приведении февраля високосного 2024 года к 28 дням снижение не такое резкое (6,7%). По данным “Ъ”, среднесуточная погрузка нефтяных грузов в феврале была на 4% хуже, чем в январе, и на 9%, чем в феврале 2023 года. Экспорт сократился еще сильнее — на 7% и на 14% соответственно.

Очередность волнует производителей нефтепродуктов не в первую очередь, говорит один из операторов, работающих в сфере их транспортировки. Так, в конце января несколько компаний сообщали об отказе ОАО РЖД в приеме нефтепродуктов с НПЗ к перевозке или задержках с отгрузкой (см. “Ъ” от 13 февраля).

Источник “Ъ” в нефтяной отрасли напоминает, что НПЗ из-за высокой стоимости резервуарных емкостей и незначительного размера резервов крайне чувствительны к вывозу и даже суточный сбой может привести к критическим последствиям.

Сегодня основные проблемы, рассказывает собеседник “Ъ” в транспортной отрасли, во-первых, в согласовании формы на перевозку грузов ГУ-12. «С первого раза ОАО РЖД ничего не согласовывает»,— говорит он, добавляя, что сегодня нефтяники вынуждены просить ОАО РЖД о согласовании в качестве дополнительных тех планов, которые раньше были постоянными.

Во-вторых, указывает источник “Ъ”, даже согласование ГУ-12 ничего не значит: если погрузка превышает технический план, ничего не повезут. Нет четких сроков приема вагонов к перевозке, продолжает собеседник “Ъ”: вагоны погружены, а ОАО РЖД их к перевозке не принимает. В-третьих, имеет место затоваривание на станциях выгрузки у грузополучателей биржевых торгов: по-прежнему нет рабочего механизма, исключающего скопление вагонов на выгрузке. Другой источник “Ъ” в отрасли замечает снижение в последнее время аппаратного веса представителей нефтяного сектора относительно ОАО РЖД: «Там, где раньше нефтяники уверенно требовали, сейчас они могут только просить».

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В ОАО РЖД поясняли, что перевозки нефтепродуктов, особенно во внутреннем сообщении, находятся на особом контроле, а основная причина невыполнения плана — непредъявление груза к перевозке по согласованным направлениям. Февральское снижение погрузки монополия в целом связывала с изменением конъюнктуры товарных рынков. Погрузка нефтяных грузов, отмечали в ОАО РЖД, сократилась на фоне перераспределения заявок между производственными площадками нефтяных холдингов.

Наталья Скорлыгина

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