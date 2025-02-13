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Коммерсантъ FM
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Нефтяники не вывозят

У НПЗ возникли проблемы с отправкой груженых цистерн

Как стало известно “Ъ”, нефтяники столкнулись с отказами ОАО РЖД в приеме груженых цистерн с НПЗ, в ряде случаев, по данным участников рынка и логистов, к перевозке не принимается свыше 40% объема суточной погрузки. Нефтяники говорят об угрозе срыва поставок на внутренний рынок, в ОАО РЖД настаивают, что основная причина невыполнения плана — непредъявление груза к перевозке: это подтверждается отметками грузоотправителя в системе суточного планирования.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Нефтепереработчики жалуются на неприем ОАО РЖД нефтепродуктов с НПЗ к перевозке или задержки с отгрузкой. Входящий в контур «Роснефти» «РН-Транс» в письме главе ЦФТО ОАО РЖД Дмитрию Муреву и начальнику Центральной дирекции движения ОАО РЖД Михаилу Глазкову от 28 января (есть у “Ъ”) констатирует тяжелую ситуацию с приемом к перевозке груженого парка по Самарской группе НПЗ и Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Как сказано в письме, на 28 января в ожидании оформления простаивает 498 вагонов, доля непринятых к перевозке груженых вагонов от общей суточной погрузки — 47% по Самарской группе НПЗ и 41% по АНХК. Первый замгендиректора «РН-Транса» Михаил Белоусов просит дать указания причастным руководителям обеспечить своевременный прием груженых вагонов по станциям погрузки.

Похожее письмо (есть у “Ъ”) 28 января господин Белоусов направил начальнику Восточно-Сибирской железной дороги Василию Фролову, отмечая, что за 27 дней января со станции Суховская не принято по согласованному суточному клиентскому плану погрузки 703 вагона с АНХК. «Отсутствие ритмичности по приему груза... создает риски срыва своевременной выгрузки запланированных объемов в портах Дальнего Востока и, как следствие, смещение танкерных партий, которые в условиях санкционного давления могут существенным образом повлиять на работу ПАО НК "Роснефть"»,— указывается в письме. В обращении от 30 января (“Ъ” также видел документ) «РН-Транс» отмечает ограничения со стороны ОАО РЖД в части приема к перевозке минеральных масел со станции Загородняя и этанола со станции Новокуйбышевская Куйбышевской железной дороги. В «Роснефти» от комментариев отказались.

Другие нефтяники так же испытывают сложности. 31 января начальник управления наземного транспорта «Газпром нефти» Игорь Деревицкий направил Дмитрию Муреву письмо (есть у “Ъ”) «касательно срыва поставок нефтепродуктов». Он информирует о рисках обеспечения топливом российских потребителей в феврале из-за отказа ОАО РЖД в плановой перевозке нефтепродуктов Омского, Московского НПЗ и Ярославского НОС. «Отказы проявляются в виде массового (более 25% от заявленных объемов) отклонения заявок на перевозку грузов формы ГУ-12»,— сообщается в письме. Так, на 30 января отклонены заявки объемом 396,9 тыс. тонн, в том числе 242,9 тыс. тонн во внутрироссийском и 154 тыс. тонн в экспортном сообщении. Как сказано в письме, помимо угрозы срыва государственных задач по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок ситуация приведет к разгрузке НПЗ и снижению грузопредъявления на железнодорожный транспорт с недополучением ОАО РЖД тарифной выручки в 800 млн руб. В «Газпром нефти» “Ъ” сообщили, что находятся в постоянном конструктивном диалоге с ОАО РЖД и «все возникающие вопросы, связанные с перевозкой нефтепродуктов, решаются в рабочем взаимодействии».

Один из источников “Ъ” в отрасли говорит, что с момента вступления в начале 2025 года в силу правил недискриминационного доступа (ПНД), где нефтепродукты утратили приоритет, ОАО РЖД стало легче объяснять сложности с их вывозом с заводов. Хотя ПНД, говорит другой собеседник “Ъ”, не касаются объемов и ими странно объяснять, почему на февраль согласовывают меньше заявок, чем на январь. По рабочей информации, говорит источник, по итогам первой недели февраля среднесуточная погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 16% год к году и на 12% к январю. «Если возлагать вину на ПНД,— говорит он,— ОАО РЖД должно показать, кто поехал выше нефтепродуктов, а оно не может: угольные соглашения на этот год очень узкие, тезис про рост контейнеров не подтверждается». И ОАО РЖД, продолжает источник “Ъ”, срезает заявки по нефтеналиву по стандартным, а не новым направлениям. Третий собеседник “Ъ” называет одной из причин сбоев в отгрузке дефицит работников на самих НПЗ, в частности наливщиков, из-за чего срываются сроки выхода вагонов с завода. «А если вагон не предъявлен к перевозке в конкретную дату, "пропихнуть" его в другие даты почти невозможно, так как мощности железной дороги забронированы другими грузами по ПНД»,— добавляет он.

В ОАО РЖД отметили, что перевозки нефтепродуктов, особенно во внутреннем сообщении, находятся на особом контроле и пользуются повышенным приоритетом при согласовании отправки по лимитирующим направлениям. «Причины недогруза необходимо рассматривать комплексно, разбираться в каждом конкретном случае, так как выполнение плана зависит не только от возможностей ОАО РЖД»,— сказали в ОАО РЖД.

Там уточнили, что по всем площадкам «РН-Транса» объем согласованных заявок на февраль на 5% выше уровня января. При этом, добавляют в ОАО РЖД, за первую декаду февраля площадками «РН-Транса» не предъявлено к перевозке более 450 тыс. тонн согласованных объемов, в том числе по АНКХ — 24,2% от плана, по Самарской группе НПЗ — 21%. За январь, согласно ОАО РЖД, «РН-Транс» не предъявил 4,5% согласованных грузов. У «Газпромнефть-Логистики», продолжают в монополии, общий согласованный объем погрузки на февраль на 0,4% выше январского с учетом ожидаемого роста поставок на экспорт на 13,5% и планируемого снижения внутренних поставок на 6,4%.

В ОАО РЖД указывают, что непредъявление груза к перевозке по согласованным направлениям — основная причина невыполнения плана, что подтверждается отметками грузоотправителя в системе суточного планирования. Нефтеналивные грузы относятся к высокодоходной категории, ОАО РЖД заинтересовано в каждой дополнительной тонне и совместно с нефтяниками в оперативном режиме ищет возможности по увеличению отгрузки, отмечают в ОАО РЖД.

Наталья Скорлыгина

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