Маск допустил крах украинского фронта при отключении Starlink

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — это «костяк украинской армии». По его словам, отключение системы приведет к краху линии фронта ВСУ. Украинские подразделения используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу»,— написал Илон Маск в Х. Он отметил, что его «тошнит от многолетней резни в безвыходном положении, в котором Украина неизбежно проиграет». «Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась»,— добавил миллиардер.

Система спутниковой связи Starlink — проект компании SpaceX. На Украине она начала работать в 2022 году. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, в том числе для ВСУ. В феврале миллиардер опроверг сообщение Reuters о том, что Украину могут отключить от спутниковой связи Starlink. Как писало агентство, Вашингтон рассматривает такой вариант как инструмент давления на Киев.

О взаимоотношениях двух стран — в материале «Ъ» «Кризис на личности».