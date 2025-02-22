Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от Starlink

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск опроверг сообщение Reuters о том, что Украину могут отключить от спутниковой связи Starlink. Как писало агентство, Вашингтон рассматривает такой вариант как инструмент давления на Киев.

«Это ложь. Reuters лжет. Они на втором месте после AP (Associated Propaganda) (речь идет об Associated Press,— "Ъ") среди лжецов из числа старых СМИ»,— написал Илон Маск в соцсети X.

Reuters со ссылкой на источники писало, что Вашингтон рассматривает отключение Украины от Starlink для оказания давления на Киев на случай, если соглашение по полезным ископаемым не будет достигнуто. Согласно условиям сделки, США получат доступ к украинским полезным ископаемым, а Украина — гарантии безопасности.

Система спутниковой связи Starlink — проект компании SpaceX. На Украине она начала работать в 2022 году. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, в том числе для Вооруженных сил Украины. В конце 20025 года, как ожидается, Starlink начнет предоставлять услуги сотовой связи на Украине.

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