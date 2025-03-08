Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с «Хамасом»

Власти Израиля 10 марта направят делегацию в Катар с целью активизировать переговоры с движением «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников. Первоначальное соглашение между сторонами истекло 1 марта.

«Израиль согласился на приглашение посредников, поддерживаемых США, и в понедельник направит делегацию в Доху в попытке добиться прогресса в переговорах»,— сообщила канцелярия премьер-министра Израиля (цитата по The Times of Israel).

Заявление канцелярии было опубликовано на фоне сообщений арабских СМИ о том, что «Хамас» согласен на временное продление режима прекращения огня в секторе Газа на период Рамадана. The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника отрицает, что палестинское движение выразило готовность к продлению прекращения огня.

1 марта завершился первый этап сделки между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривает второй этап, во время которого из сектора Газа должны быть освобождены все пленные и выведены израильские войска.

Из-за разногласий между Израилем и движением план перемирия предложили США. Он предусматривает временное прекращение огня на период Рамадана и Пасхи. Израиль принял его, «Хамас» отверг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».