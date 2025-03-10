Телекоммуникации с оптимизацией

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний «ЭР-Телеком» проводит реструктуризацию активов. Ее дочерние структуры, такие как «Акадо Холдинг» (бренд «Акадо») и «М-Ком», войдут в единое юрлицо АО «Комкор». Эксперты считают действия компании логичными: в текущих экономических условиях отрасль стремится к оптимизации, в том числе в части операционных затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Телекоммуникационная компания АО «ЭР-Телеком Холдинг» проводит реструктуризацию активов, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». Изменения были отражены 28 февраля. Как следует из них, две дочерние структуры холдинга — «Акадо Холдинг» (контролирует Московскую телекоммуникационную корпорацию «Комкор», бренд «Акадо») и «М-Ком» — будут присоединены к АО «Комкор», их текущие юрлица будут ликвидированы. Гендиректор «Комкора» Григорий Новицкий возглавит образовавшуюся после реорганизации структуру.

В пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга» “Ъ” сообщили, что «реорганизация проводится с целью упрощения юридической структуры».

АО «ЭР-Телеком Холдинг», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% входит в МКАО «ЭР-Телеком Холдинг». Выручка АО за девять месяцев 2024 года увеличилась более чем на 8% и составила 40,73 млрд руб., чистый убыток — 1,27 млрд руб. Консолидированная выручка МКАО по МСФО по итогам девяти месяцев 2024 года составила 71,8 млрд руб., на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила 743 млн руб. По данным компании «ТМТ Консалтинг», на «ЭР-Телеком» приходится 7% столичного рынка широкополосного доступа и 14% рынка платного ТВ.

АО «Комкор» на начало марта на 100% принадлежит АО «Акадо Холдинг», выручка первого за 2023 год составила 9,86 млрд руб., чистый убыток 569,3 млн руб. В 2022 году совместное предприятие «Ростеха» и «ЭР-Телекома», «М-Ком», получило 75% минус одну акцию в «Акадо Холдинге». Сейчас ООО «М-Ком» на 100% за АО «ЭР-Телеком Холдинг».

«"Ростех" владел 25,1% в уставном капитале "М-Ком", это была "портфельная инвестиция", в 2023 году "Ростех" вышел из состава учредителей компании с положительным финансовым эффектом»,— объясняют в самой госкорпорации.

Реорганизация в форме присоединения — практика, которая позволит упростить управление бизнесом и избавляет от дублирующих функций, говорит управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Так, «ЭР-Телеком» ранее присоединил, например, лидирующего оператора фиксированного беспроводного доступа «Энфорта», примеры есть и у других операторов, говорит он. В компаниях-операторах «большой четверки» комментировать реструктуризацию не стали.

«Действия компании похожи на консолидацию актива»,— соглашается независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. «Акадо» — бренд старый и известный, но у «ЭР-Телекома» есть свой сильный бренд, «Дом.ру». С учетом развития бренда, а также оптимизации бизнеса выглядит правильным консолидировать активы и «увести» их под единое управление, говорит эксперт. С другой стороны, это и оптимизация бизнеса, которой сейчас заняты все игроки рынка: «Экономические условия требуют централизации и оптимизации, в том числе затрат».

Гендиректор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев считает, что у «ЭР-Телекома» «сложная холдинговая структура»: редомицилированная в конце 2022 года в Калининград компания «ЭР-Телеком Холдинг» является единственным акционером российского АО «ЭР-Телеком Холдинг». «Акадо Холдинг» на 100% является собственником акций АО «Комкор». При этом, отмечает эксперт, как «М-Ком», так и «Акадо Холдинг» выполняют исключительно техническую функцию по удержанию на своем балансе акций дочерних компаний и самостоятельной деятельности не ведут: «Проводимая реструктуризация выглядит как распространенная сейчас практика "спрямления владения", активно этим занимаются компании, редомицилированные с Кипра, и так получившие в российском контуре еще одно холдинговое звено в цепочке бенефициарного владения».

Татьяна Исакова, Алексей Жабин