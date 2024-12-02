Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вакансии на связи

Зарплаты в телеком-отрасли ускорили рост

Средние зарплаты телеком-специалистов выросли за год в среднем на 11%, до 87 тыс. руб. За осень размер средней предлагаемой зарплаты увеличился на 27%. Одновременно растет и количество вакансий. Дефицит сотрудников в отраслевых компаниях стимулирует рост заработных плат, но и может привести к увеличению тарифов на связь, считают эксперты.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Средние предложения по зарплате специалистов в сфере телекоммуникаций выросли на 27% за сентябрь—ноябрь год к году, следует из данных «Авито Работы», с которыми ознакомился “Ъ”. Так, средний прирост заработной платы монтажников составил 36%, до 108 тыс. руб.; электромонтажников — 27%, до 96 тыс. руб.; зарплаты специалистов сервисного центра выросли на 28%, до 79 тыс. руб.; проектировщиков — на 25%, до 91 тыс. руб.; кабельщиков — на 17%, до 88 тыс. руб.

Тем не менее за 11 месяцев 2024 года рост зарплат не такой значительный: по данным Super Job, медианные зарплаты монтажников в городах-миллионниках выросли на 10%, до 92 тыс. руб.; инженеров техподдержки — на 10%, до 90 тыс. руб., электромонтажников — на 5%, операторов техподдержки — на 15%, инженеров-проектировщиков — на 17%. При этом медианные зарплаты работников этих специальностей в городах-миллионниках в среднем на 23% ниже московских и составляют 83 тыс. руб.

За год выросло и число вакансий в телекоммуникационной сфере. Так, по данным «Авито Работы», наибольший прирост вакансий наблюдался у кабельщиков — число предложений о работе для этих сотрудников увеличилось на 37%. Также на 27% вырос спрос на монтажников; на специалистов сервисных центров — на 15%. В HeadHunter отказались от комментариев. В «Хабр Карьере» подтвердили рост спроса на инженеров в «последние несколько лет».

«В среднем по России динамика роста зарплатных предложений год к году сохраняется на уровне 10–20%. Более высокие показатели, как прирост на 27% в индустрии телекоммуникаций, свидетельствуют о значимой нехватке квалифицированных сотрудников»,— говорит директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Ранее “Ъ” писал, что январе—мае этого года общее число вакансий в сфере телекоммуникаций выросло от 38 до 162% (в 2023 году на 65%), однако зарплаты в отрасли увеличиваются гораздо медленнее: за период только на 13%, до 67,7 тыс. руб. (см. “Ъ” от 7 июня).

В «Вымпелкоме» “Ъ” сказали, что не испытывают нехватки сервис-инженеров, так как летом наняли более тысячи сотрудников, которые занимались сервисным обслуживанием широкополосного доступа в интернет. В «МегаФоне» добавили, что наем электромонтажников, кабельщиков, сотрудников сервисных центров у них «идет в обычном режиме». «Количество открытых вакансий примерно соответствует показателям прошлого года, и каких-то существенных отклонений мы не фиксируем»,— добавили в компании. В МТС, «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Замдиректора АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин видит, что «российский телеком продолжает страдать от дефицита кадров». Если во всей IT-отрасли в России не хватало от 500 тыс. до 700 тыс. работников, то для телеком-отрасли этот показатель может быть на уровне 70 тыс. специалистов, считает он. «Причем справиться с этим дефицитом мы сможем не раньше чем через 5–10 лет»,— говорит он. Господин Уткин добавляет, что нехватка кадров на рынке, в свою очередь, «закономерно привела к росту зарплат», что может привести к росту тарифов на связь.

«Фонд оплаты труда — одна из составляющих инфляции, о которой принято реже говорить, чем о росте стоимости оборудования или влиянии на операторские расходы законов,— добавляет управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов.— Вместе с другими растущими расходами это заставляет операторов искать возможности повышения стоимости своих услуг и развивать новые цифровые продукты».

Алексей Жабин

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...