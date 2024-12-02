Вакансии на связи

Средние зарплаты телеком-специалистов выросли за год в среднем на 11%, до 87 тыс. руб. За осень размер средней предлагаемой зарплаты увеличился на 27%. Одновременно растет и количество вакансий. Дефицит сотрудников в отраслевых компаниях стимулирует рост заработных плат, но и может привести к увеличению тарифов на связь, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Средние предложения по зарплате специалистов в сфере телекоммуникаций выросли на 27% за сентябрь—ноябрь год к году, следует из данных «Авито Работы», с которыми ознакомился “Ъ”. Так, средний прирост заработной платы монтажников составил 36%, до 108 тыс. руб.; электромонтажников — 27%, до 96 тыс. руб.; зарплаты специалистов сервисного центра выросли на 28%, до 79 тыс. руб.; проектировщиков — на 25%, до 91 тыс. руб.; кабельщиков — на 17%, до 88 тыс. руб.

Тем не менее за 11 месяцев 2024 года рост зарплат не такой значительный: по данным Super Job, медианные зарплаты монтажников в городах-миллионниках выросли на 10%, до 92 тыс. руб.; инженеров техподдержки — на 10%, до 90 тыс. руб., электромонтажников — на 5%, операторов техподдержки — на 15%, инженеров-проектировщиков — на 17%. При этом медианные зарплаты работников этих специальностей в городах-миллионниках в среднем на 23% ниже московских и составляют 83 тыс. руб.

За год выросло и число вакансий в телекоммуникационной сфере. Так, по данным «Авито Работы», наибольший прирост вакансий наблюдался у кабельщиков — число предложений о работе для этих сотрудников увеличилось на 37%. Также на 27% вырос спрос на монтажников; на специалистов сервисных центров — на 15%. В HeadHunter отказались от комментариев. В «Хабр Карьере» подтвердили рост спроса на инженеров в «последние несколько лет».

«В среднем по России динамика роста зарплатных предложений год к году сохраняется на уровне 10–20%. Более высокие показатели, как прирост на 27% в индустрии телекоммуникаций, свидетельствуют о значимой нехватке квалифицированных сотрудников»,— говорит директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Ранее “Ъ” писал, что январе—мае этого года общее число вакансий в сфере телекоммуникаций выросло от 38 до 162% (в 2023 году на 65%), однако зарплаты в отрасли увеличиваются гораздо медленнее: за период только на 13%, до 67,7 тыс. руб. (см. “Ъ” от 7 июня).

В «Вымпелкоме» “Ъ” сказали, что не испытывают нехватки сервис-инженеров, так как летом наняли более тысячи сотрудников, которые занимались сервисным обслуживанием широкополосного доступа в интернет. В «МегаФоне» добавили, что наем электромонтажников, кабельщиков, сотрудников сервисных центров у них «идет в обычном режиме». «Количество открытых вакансий примерно соответствует показателям прошлого года, и каких-то существенных отклонений мы не фиксируем»,— добавили в компании. В МТС, «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Замдиректора АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин видит, что «российский телеком продолжает страдать от дефицита кадров». Если во всей IT-отрасли в России не хватало от 500 тыс. до 700 тыс. работников, то для телеком-отрасли этот показатель может быть на уровне 70 тыс. специалистов, считает он. «Причем справиться с этим дефицитом мы сможем не раньше чем через 5–10 лет»,— говорит он. Господин Уткин добавляет, что нехватка кадров на рынке, в свою очередь, «закономерно привела к росту зарплат», что может привести к росту тарифов на связь.

«Фонд оплаты труда — одна из составляющих инфляции, о которой принято реже говорить, чем о росте стоимости оборудования или влиянии на операторские расходы законов,— добавляет управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов.— Вместе с другими растущими расходами это заставляет операторов искать возможности повышения стоимости своих услуг и развивать новые цифровые продукты».

Алексей Жабин