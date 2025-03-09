Бетон озимый

Производство и потребление цемента в России в январе 2025 года выросло, вопреки звучавшим ранее негативным прогнозам. Это связано с аномально теплой зимой, способствовавшей нетипичной строительной активности, и ростом экспорта в соседние страны из-за ослабления курса рубля в конце прошлого года. Однако производители прогнозируют снижение потребления цемента по итогам текущего года на 5–25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем производства цемента в России в январе составил 2,8 млн тонн, увеличившись на 7,7% год к году, следует из оценки «Союзцемента» (объединяет крупнейших производителей цемента). Объем потребления вырос на 3,9% год к году, до 2,7 млн тонн. В консалтинговой компании СМПРО рост как производства, так и потребления по итогам января оценивают в 2,8% год к году, до 2,7 млн тонн.

В январе обороты индустрии выросли, вопреки негативным ожиданиями. Осенью прошлого года участники рынка прогнозировали снижение спроса на цемент на 5–15% в 2025 году из-за падения объема строительных работ (см. “Ъ” от 22 октября 2024 года). Исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий предполагает, что в моменте ситуацию скорректировала аномально теплая зима. Это могло способствовать поддержанию строительной активности и проведению работ в нетипичное время года в отдельных регионах. Потребление цемента в целом сильно зависит от температурного фактора, замечает господин Высоцкий.

Увеличение производства цемента в России происходит в условиях растущих поставок за рубеж. Согласно «Союзцементу», объем экспорта в январе составил 0,1 млн тонн, увеличившись более чем вдвое год к году.

В СМПРО говорят о росте на 60% год к году, до 68 тыс. тонн в январе. Евгений Высоцкий обращает внимание на то, что поставки увеличились в основном в Казахстан (на 86% год к году), Белоруссию (на 62%).

Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров говорит, что производители цемента заинтересованы в поиске новых каналов сбыта из-за недозагрузки мощностей. По его мнению, дополнительно стимулировать поставки за рубеж могло ослабление курса рубля в конце 2024 года, что привело к снижению закупочных цен в долларах.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, в декабре 2024 года: «Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза».

В компании «Цемрос» предполагают, что экспорт цемента в текущем году вырастет на 10%, достигнув 1,2–1,3 млн тонн. Но прийти к рекордному значению 2013–2014 годов (1,8 млн тонн в год), по мнению представителя компании, не удастся из-за ограниченных логистических возможностей, в том числе с точки зрения подвижного состава. Согласно «Союзцементу», совокупный объем перевозки цемента по железной дороге в России в январе составил 1,1 млн тонн, потеряв 10,1% год к году. Господин Высоцкий тоже ждет роста экспорта, хотя и сомневается, что поставки за рубеж будут увеличиваться так же активно, как в январе. В «Союзцементе» указывают на значительный потенциал для экспорта и ценовую конкурентоспособность российских производителей за счет текущего курса.

Позитивные итоги января не заставили, впрочем, участников рынка пересмотреть ожидания по году в целом. Евгений Высоцкий прогнозирует снижение потребления цемента в России в 2025 году на 5–12% год к году из-за сокращения объемов массового жилищного строительства. В «Цемросе» ждут падения на 5–25%. Согласно Росстату, ввод жилья в России в январе составил 11 млн кв. м, снизившись на 9,7% год к году. Станислав Мудров ждет, что стагнация в стройиндустрии продлится около двух лет. Ее рост, а следовательно, и увеличение потребления цемента может начаться во второй половине 2026 — начале 2027 годов, что будет связано в том числе со строительным бумом на новых территориях, не исключает эксперт.

Но падение спроса происходит также из-за постепенного снижения цементоемкости строительства в свете архитектурных тенденций, господдержки внедрения в жилищной сфере стальных и деревянных конструкций, отмечают в «Цемросе». Застройщики, по мнению компании, сокращают толщину бетона в каркасе зданий за счет массового использования теплоизоляции и кладочных стеновых материалов. В «Цемросе» добавляют, что давление на производителей оказывает и рост импорта. Объем поставок цемента из-за рубежа, согласно «Союзцементу», в январе составил 0,3 млн тонн, увеличившись в три раза год к году.

Александра Мерцалова