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Коммерсантъ FM
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Цемент застыл в ожидании стройки

Его потребление может сильно сократиться

Наблюдаемое сейчас снижение объемов жилищного строительства грозит существенным спадом на рынке цемента. Объем потребления этого сырья в следующем году может снизиться на 5–15% к текущим значениям, прогнозируют участники рынка. Вкупе с растущим объемом импортных поставок негативный тренд может способствовать консервации технологических линий и некоторых заводов.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Объем потребления цемента в 2025 году может сократиться на 10–15% к показателям этого года, прогнозирует руководитель департамента маркетинга и стратегического анализа АО «Цемрос» Денис Усольцев. Директор по продажам «Востокцемента» Оксана Кожаева говорит, что компания пока придерживается умеренно-негативных ожиданий, предполагающих сокращение потребности в цементе. Управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь ждет, что потребление цемента в следующем году будет ниже: по оптимистичным прогнозам, динамика может сократиться на 5% год к году.

Негативный тренд на цементном рынке начал формироваться после относительно стабильных результатов отрасли по итогам января—сентября 2024 года, когда, по данным «Союзцемента» (объединяет крупных производителей), производство продукции выросло на 3,7% год к году, до 50,9 млн тонн, потребление — на 3,3%, до 52,6 млн тонн. По прогнозам Владимира Гузя, по итогам всего 2024 года потребление цемента останется на прошлогоднем уровне, либо окажется на 1–2% больше, чем годом ранее.

Сейчас опасения у участников рынка, по словам Дениса Усольцева, вызывает снижение активности жилищного строительства: продажи квартир в новостройках падают, нераспроданными остаются 76 млн кв. м, или 65% от общего объема предложения застройщиков. Согласно Dataflat.ru, в Москве и Подмосковье в сентябре было заключено 10,1 тыс. сделок на первичном рынке жилья, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 4,4 тыс. В обоих случаях сокращение составило 53% год к году. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», сейчас на стадии строительства по всей России находится 117,8 млн кв. м жилья, из них проданы пока только 40,9 млн кв. м.

Президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев видит предпосылки к снижению спроса на цемент со стороны стройиндустрии: объем индустриального домостроения снижается, реализация крупных инфраструктурных проектов подходит к концу. По его мнению, спад растянется на три-четыре года. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский планирует снизить закупки цемента в следующем году на 25% к текущим объемам. Застройщики из-за риска снижения спроса, по мнению гендиректора «Главстрой-Недвижимости» Алексея Гусева, будут действовать осторожно.

Денис Усольцев замечает, что отрасль ориентируется на негативный опыт 2014–2018 годов, когда продолжительное воздействие высокой ключевой ставки ЦБ привело к падению потребления цемента на 24,8% за четыре года. В 2025–2026 годах эффект может быть сопоставимым, не исключает он. Когда массовое жилищное строительства движется к затяжному кризису, поддержать объемы производства цемента могут инфраструктурные проекты, ремонтные работы и спрос населения, констатирует Владимир Гузь.

Дополнительной проблемой для производителей цемента остается импорт. Его объем в январе—сентябре, по данным «Союзцемента», составил 3 млн тонн, увеличившись на 17,7% год к году. По словам Оксаны Кожаевой, на Дальнем Востоке, например, ситуация осложняется из-за поставок производителей из Китая и Вьетнама, которые могут импортировать до 100 тыс. продукции в год. На рынки в центре России влияют поставки из Белоруссии, на юге страны — из Турции и Ирана, на Урале и в Сибири — из Казахстана, замечает господин Гузь.

Снижение производства цемента внутри страны приведет к консервации ряда технологических линий, прогнозирует Денис Усольцев. По его словам, сейчас цемзаводы загружены только на 60%. Снижение общего потребления на каждые 2–3% предполагает приостановку предприятия среднего размера, добавляет Владимир Гузь. Стоимость цемента для потребителей при этом, по мнению эксперта, будет увеличиваться из-за роста себестоимости продукции и расходов на логистику.

Александра Мерцалова

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