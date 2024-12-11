Дороги дороги

Производители цемента просят ввести мораторий до 2028 года на взыскания штрафов за транспортировку сырья с перегрузом по аналогии с той мерой, которая сейчас обсуждается для мусоровозов. Из-за усиления контроля бизнес все чаще сталкивается со взысканиями, размер которых зачастую превышает стоимость перевозимой продукции. Автотранспорт становится основным способом доставки цемента, но уступки перевозчикам могут негативно сказаться на состоянии дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова разработала поправки, предполагающие, что до начала 2028 года перевозчики цемента смогут передвигаться по дорогам с перегрузом. Это следует из текста сообщения, направленного ей в комитет Госдумы по транспорту (есть у “Ъ”). Схожие поправки на этой неделе внес еще один депутат Госдумы, Александр Дроздов, говорит источник “Ъ”. Связаться с парламентариями не удалось, в пресс-службе Госдумы “Ъ” не ответили. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что все поправки рассмотрят после 11 декабря.

Поправки депутатов предполагается внести в законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в конце ноября («Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Он снимает ответственность за перегруз с мусоровозов: они стали чаще сталкиваться со штрафами в 250–400 тыс. руб. из-за распространения систем автоматических пунктов весогабаритного контроля. Взыскания предусмотрены, если масса транспортного средства превышает допустимую. На большинстве дорог в России действует норматив нагрузки не более 6 тонн на ось, на некоторых магистралях — 11,5 тонны на ось (см. “Ъ” от 27 ноября).

С просьбой установить исключения для цемента к депутатам обратился крупнейший производитель — АО «Цемрос». Цемент — сыпучий продукт, нагрузка которого часто неравномерно распределяется на оси автопоезда, говорится в обращении компании к Александру Дроздову. В «Цемросе» считают, что штрафы могут привести к сокращению объема перевозимого цемента в одном автомобиле, увеличению расходов на доставку и, соответственно, росту цены для потребителя.

Директор по закупкам и логистике «Цемроса» Денис Назаров пояснил “Ъ”, что компания из-за несовершенства систем контроля может сталкиваться более чем с десятью штрафами в месяц, которые стремится оспаривать. Даже с 50-процентной скидкой при оплате взыскания в течение 20 дней с момента постановления сумма оказывается существенной. Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь говорит, что продукция в одной машине обычно стоит 200–250 тыс. руб. и размер штрафа зачастую превышает цену перевозимого цемента.

Коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев считает, что проблема перегруза возникает при транспортировке: многие сыпучие грузы могут оседать и смещаться во время движения, это приводит к неравномерной нагрузке. Он подтверждает, что из-за ужесточения контроля в последние годы перевозчики все чаще сталкиваются со штрафами.

В ассоциации «Союзцемент» (объединяет крупных производителей) пояснили “Ъ”, что автотранспорт — основной способ доставки цемента: в 2023 году на него пришелся 61% (39,8 млн тонн) от общего объема поставок. 40% грузов с цементом, отгружаемых железнодорожным транспортом, доставляются до конечных пунктов с помощью автомобилей. Владимир Гузь считает, что автотранспортом в январе—октябре 2024 года было доставлено уже 62,2% цемента, в 2011 году эта доля составляла 37,6%. «Фундаментальная причина — в усложнении, удорожании и сезонной непредсказуемости перевозок по железной дороге»,— говорит он.

Михаил Коптев сомневается, что мораторий на штрафы решит проблему строительных грузов. По его словам, ситуация может приводить к повреждению дорог и повышает риск аварий. Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин говорит, что даже незначительный перегруз приводит к необратимой деформации полотна. «Существующие штрафы не компенсируют и малой доли ущерба, наносимого перегруженными грузовыми автомобилями»,— говорит он.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова