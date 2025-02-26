Армия России отбила у ВСУ Орловку и Погребки в Курской области

Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Орловка и Погребки. Оба находятся к северу от Суджи в Курской области. Также были отражены три контратаки ВСУ, рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Яндекс Фото: Яндекс Следующая фотография 1 / 2 Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Согласно сводке министерства, за прошедшие сутки российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах 14 населенных пунктов. В их числе: Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны говорило, что российские войска освободили в регионе 801 кв. км — 63,2% от территорий, находившихся под контролем Украины. 17 февраля министерство сообщило, что группировка войск «Север» освободила Свердликово. Об отражении контратак ведомство отчитывалось 18, 21, 22 и 25 февраля.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».