Вооруженные силы России освободили населенный пункт Никольский в Курской области. Хутор расположен в Суджанском районе, южнее села Погребки, контроль над которым российские военнослужащие вернули вчера, 26 февраля.

Согласно сводке Минобороны, в населенный пункт вошли подразделения группировки войск «Север». «Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника»,— говорится в сообщении ведомства.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с августа 2024 года. В январе Минобороны сообщило, что российские силы вернули под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории Курской области, изначально занятой ВСУ. После этого российская армия отбила у ВСУ еще пять населенных пунктов, включая Никольский. 27 января Минобороны заявило об освобождении села Николаево-Дарьино, 17 февраля — Свердликово, 26 февраля — Орловка и Погребки.