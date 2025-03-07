Российские СМИ Russia Today, «Спас» и «Царьград» оспорили решение Высокого суда Лондона, который запретил им требовать ареста активов Google с целью взыскания штрафов, которые выписали суды в России. Об этом сообщил «Ведомостям» представляющий интересы этих медиа Артур Зурабян.

Российские СМИ утверждают, что судья не представил доказательств в поддержку решения. Кроме того, запрет коснулся даже тех, кто не заключал договоры с Google, то есть суд вышел за рамки самого иска. Суд фактически запретил добиваться исполнения решений против локальных компаний Google, которые даже не участвовали в процессе, отметил господин Зурабян.

Апелляционный суд Британии до конца марта решит, принимать ли жалобу к рассмотрению.

В 2024 году Google обращалась в суды США и Британии с просьбой отменить принудительное исполнение штрафов, выписанных в России. По информации Bloomberg, сумма штрафов, которые были наложены на Google, достигла $125 нониллионов (единица с 30 нулями). Телеканал RT требовал выплат от американской корпорации в том числе через суды ЮАР, Испании и Вьетнама.

В октябре 2024 года российские телеканалы потребовали взыскать с Google 2 ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей за блокировку их аккаунтов на YouTube. Пострадавшими в деле числились 17 СМИ, в числе которых «Первый канал», НТВ, «Россия 1», «Россия 24».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Нули уже не считаются».