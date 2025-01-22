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Коммерсантъ FM
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Суд в Англии запретил трем российским СМИ судиться с Google в большинстве стран

Высокий суд Лондона запретил трем российским медиакорпорациям требовать ареста активов Google с целью взыскания штрафов, которые выписали суды в России, пишет Bloomberg. Речь идет о владельцах телеканалов Russia Today (АНО «ТВ-Новости»), «Спас» (Фонд православного телевидения) и «Царьград» (НАО «Царьград медиа»).

РБК со ссылкой на решение Высокого суда Лондона также пишет, что запрет распространяется в том числе на ведение разбирательств во всех странах, кроме США и Великобритании. В 2024 году Google обращался в суды Соединенных Штатов и Британии с просьбой отменить принудительное исполнение штрафов, выписанных в России.

Сумма штрафов, которые были наложены на Google, достигла $125 нониллионов (единица с 30 нулями), отмечает Bloomberg. Агентство отмечает, что телеканал RT требовал выплат от американской корпорации в том числе через суды ЮАР, Испании и Вьетнама.

«В течение многих лет российские суды налагали беспрецедентные штрафы и произвольные правовые санкции на Google в попытке ограничить доступ к информации на наших сервисах и в качестве наказания за наше соблюдение международных санкций в отношении российских лиц и организаций»,— сказал представитель Google.

В октябре российские телеканалы потребовали взыскать с Google два ундециллиона руб. (единица с 36 нулями) за блокировку их аккаунтов на YouTube. Пострадавшими в деле числились 17 СМИ, в числе которых «Первый канал», НТВ, «Россия 1», «Россия 24».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Нули уже не считаются».

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